Самарские врачи рассказали, почему может «не дышать нос» и чем это опасно

Своевременное обращение к врачу может помочь избежать осложнений Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Помните в детстве, когда нужно проглотить невкусную кашу или съесть рыбий жир - зажмешь покрепче нос и уже не так противно. Родители довольны. При сильном насморке или заложенности носа случается то же самое: пища для человека становится пресной и однообразной. Конечно, нос участвует не только в восприятии запахов. Его главная роль – очищение, увлажнение и обогрев поступающего воздух, защищая от многих инфекций. Кроме того нос выполняет функцию резонатора, придавая голосу каждого человека индивидуальный тембр. Поэтому если не дышит нос, страдает качество жизни. Откуда берутся проблемы с носом и что с ними делать, подробно рассказала заведующая ЛОР-отделением Клинической больнице «РЖД Медицина» в Самаре Татьяна Бакаева.

Почему не дышит нос?

- По разным данным, проблемы с носовым дыханием встречаются у каждого 4 человека. Причин тому огромное множество, - отмечает Татьяна Бакаева.

В числе самых частых причин: острые воспалительные заболевания, такие как ОРВИ, гаймориты, фронтиты. Еще одна возможная причина - нарушение анатомии полости носа: искривление перегородки, полипы, аденоидные вегетации. Сказываются и хронические заболевания полости носа - вазомоторный ринит, медикаментозный ринит (нафтизиновая зависимость), гипертрофический ринит. Встречаются также врожденные аномалии развития и деформации носа. Помощь медиков понадобиться и при травмах носа или наличие инородных тел в полости носа

- Игнорирование проблем, связанных с нарушением носового дыхания может быть чревато серьезными последствиями, - предупреждает врач. – Частные инфекции нижних дыхательных путей, такие как пневмония, бронхиальная астма; слабость, нарушение сна, бессонница, головная боль, повешение артериальное давление, снижение слуха, храп и даже деформация наружного носа – все это может быть спровоцировано проблемами с носовым дыханием.

Своевременное обращение к врачу оториноларингологу, диагностика и адекватное лечение (консервативное или оперативное) могут избавить от проблемы и помочь предотвратить возможные осложнения, а главное улучшить качество жизни.

Где помогут?

В ЛОР-отделении Клинической больницы «РЖД – Медицина» в Самаре есть все необходимое для диагностики заболеваний уха, горла и носа. В том числе эндоскопия, возможность проведения КТ и МРТ, выполнение аудиометрии и тимпанометрии, фиброларингоскопия. Специалисты центра облают современным оборудованием, необходимым для выполнения малотравматичных и комфортных процедур, необходимых в до- и послеоперационный период, что способствует быстрому восстановлению.

- Наши специалисты не только проведут точную диагностику, но и подробно расскажут о вашей проблеме, а также способах ее решения, возможных рисках и помогут максимально комфорт пережить период лечения, - добавляет Татьяна Бакаева.

Конкретно:

Решить проблемы с носовым дыханием помогут специалисты ЛОР-отделения Клинической больнице «РЖД Медицина» в Самаре.

Телефон: +7 (846) 300-4-003

Адрес: Самара, ул. Г.С. Аксакова, д.13

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