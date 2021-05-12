Один негодяй - это не весь мир: психолог рассказала, о чем поговорить с детьми после трагедии в школе в Казани

О чем срочно нужно поговорить с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После страшной трагедии в школе в Казани, когда возомнивший себя высшей силой студент расстрелял школьников и учителей, у многих жителей страны возникло чувство паники. Кто-то из родителей не решился пустить детей в школу на следующий день, а кто-то глотал корвалол, ожидая возвращения детей из учебных заведений. Переживают и сами дети, которые, конечно же, оказались погружены в информационный поток, повествующий о произошедшем. Как справиться с тревожностью и о чем нужно поговорить с детьми прямо сейчас, рассказала психолог Нина Ковалюнас. Даем полезные советы, которые сегодня пригодятся каждому родителю.

Сначала справьтесь со своим страхом

Первое, что стоит сделать: успокоиться самим. Сейчас есть панические настроения. Когда я пришла в университет на следующий день, эта нагрузка страхом чувствуется и у студентов. Это понятно: все экстраординарные ситуации ставят нас в тупик, мы теряем почву под ногами и не знаем, как жить. Но стоит понять: необычность ситуации как раз и важна, ведь это означает, что это не норма, это не повторяется каждый день. Если страхи становятся навязчивыми – лучше сразу обратиться к психологу, потому что в таком состоянии вы не сможете помочь ребенку, а только поселите у него еще больше неуверенности в окружающем мире.

Не оставляйте ребенка наедине с мыслями

Поговорить с ребенком обо всем случившемся нужно обязательно. Его можно успокоить, выслушать, погладив и обняв, прижав к себе показать поддержку. Объяснить, что произошедшее – не норма. И один неадекватный человек, один негодяй не говорит о том, что мир полностью враждебен. Объясните, что даже если пока справиться с мыслями и болью не получается, то вы сделаете это вместе, когда пройдет время. Ребенку важно ощутить поддержку.

Если он не хочет идти в школу – первое время можно этому желанию потакать, но объяснив, что мера временная, нужна только для того, чтобы прийти в себя. А его школа продолжит оставаться безопасным местом. Самое главное, не позволяйте своим страхам переходить к ребенку, он не должен быть запуган необходимостью жить в таком опасном мире.

Если же ребенок не идет на контакт, ничего не рассказывает, но выглядит не так как всегда, инициируйте этот разговор, не позволяйте ему переживать все в одиночестве.

На время ограничьте доступ к агрессивному контенту

Как бы странно это ни казалось, но я советую на время ограничить доступ к контенту соцсетей, новостных сайтов. И для родителей тоже. Чем больше мы паникуем, тем больше читаем статей, находим подтверждения своим страхам. Совсем закрыться от агрессии мы не сможем, вопрос только в том, в каких дозах ее показывать. Как сделать это ненавязчиво? Предложите ребенку да и себе другие варианты досуга: погуляйте, займитесь спортом. Жизнь продолжается, не надо все глубже погружаться в болото безысходности.

"Компьютерное" время лучше ограничить Фото: Евгения ГУСЕВА

Организуйте или инициируйте учения для школьников

Увы, но только после трагедий мы реально вспоминаем о безопасности. Подумайте вместе с учителями и директором об учениях или занятиях по безопасности. Но здесь нужно подходить к делу аккуратно: цель – научить ребенка действовать в непривычных и опасных ситуациях, а не убедить его, что такое с ним обязательно случится, не запугать его. Должно присутствовать понимание, что это экстренные ситуации, не каждодневные.

Поговорите с классным руководителем: какие настроения в классе? Может быть, стоит пригласить на классный час психолога и обсудить с ним, как побеждать стресс? Не оставляйте решение вопросов на потом, но и не действуйте панически.

Говорите со своим ребенком и постарайтесь не быть равнодушными

Сегодня люди стали более равнодушными друг к другу это точно. Мир становится очень индивидуалистическим, каждый человек имеет право на самовыражение. И поэтому не всегда понятно: вот это странное поведение, это просто самовыражение, или уже болезнь. Может быть, в этом кроется причина, что никто не обратил внимание на поведение этого парня. Сейчас можно много говорить о том, что было бы если: если бы кто-то обратил внимание, остановил, подумал. Но в реальности все сложнее. А кому нужно было рассказывать об этом? Кому жаловаться? Просто на странного соседа? Может быть, нужен какой-то регламент действий в таких случаях.

Но немного сделать может каждый из нас: просто обратив внимание на тихого и забитого соседа по парте. Просто поговорив с ребенком, проведя с ним выходные и поинтересовавшись его увлечениями. Наверное, победить поможет неравнодушие, как бы это наивно не звучало.

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