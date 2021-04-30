В Самаре наградили победителей викторины «Космический Wink»

Ирина Мошина заняла третье место в викторине «Космический Wink» Фото: Евгения ВАСИНА

- Я все ждала, когда же появится картинка из саги «Звездные войны». Но подборка фильмов оказалась нестандартной и разнообразной, - признается Ирина Мошина. Она вошла в тройку победителей викторины «Космический Wink», приуроченной ко Дню космонавтики. Накануне праздника в течение рабочей недели в группе «Комсомольская правда» в социальной сети «Вконтакте» мы публиковали изображения космических кораблей из разных фильмов, которые можно посмотреть в видеосервисе Wink. Пользователям нужно было первыми угадать, из какого фильма представленный аппарат. Ирина призналась, что верно ответить помогали муж и дочь.

- У нас вся семья любит космическую фантастику, поэтому сложностей у нас не было. Мы с нетерпением ждали следующий вопрос. Увлекательно, на вопросы отвечали все семьей, - рассказывает Ирина. - Фильмы любим смотреть и дома через интернет, и в кинотеатре. Если это блокбастер, да еще и новинка - стараемся попасть в кинотеатр. Семейные фильмы - смотрим дома.

Ирина призналась, что с сервисом Wink до участие в викторине знакома не была, но теперь точно зайдет познакомиться. Кстати, в коллекции этого видеосервиса более 50 000 фильмов и сериалов, а еще подборка из 4500 аудиокниг, эксклюзивные премьеры от ведущих российских и зарубежных студий и многое другое.

Александру Андрианову победить помог сын Фото: Евгения ВАСИНА

Александру Андрианову, который набрал максимальное количество очков и стал победителем викторины, тоже чуть-чуть помогали.

- Для меня далеко не на все вопросы было легко отвечать, - признался Александр. - Честно говоря, пришлось вспоминать и даже пару раз воспользоваться подсказкой сына. Так, он помог мне угадать сериал «Доктор кто» и отметил, что эта TARDIS - это не просто космический корабль, но и машина времени одновременно.

Александр рассказал, что космические фильмы любит давно. В списке его фаворитов советский фильм «Солярис» и «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

- Сейчас фильмы все больше смотрю дома. Не так давно посмотрел Мстителей.

Кстати, с сервисом Wink устроить совместный кинопросмотр очень просто. Поможет в этом услуга «Смотрим вместе». Просто отправьте ссылку на фильм друзьям, и они смогут бесплатно посмотреть его в течение 24 часов.

Участники викторины «Космический Wink» теперь смогут смотреть любимые фильмы в любом месте. Ведь Wink можно подключить на пяти разных устройствах, в том числе телефонах и планшетах. А подарок за победу в викторине - небьющийся термос с металлической колбой - поможет создать уют домашнего кинотеатра даже на природе.