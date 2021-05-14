Когда откроют пляжи в Самаре в 2021: ждем начала сезона в обычное время

Открытие пляжного сезона в Самаре 2021 вряд ли станут переносить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из-за эпидемиологической обстановки в регионе пляжи Самары открыли в 2020-м году лишь к концу первого летнего месяца. Спасательные посты начали функционировать 15 июня, однако доставка песка, работы по установке скамеек, тентов и других элементов благоустройства происходили уже позже. Однако позднее открытие сезона и связанные с коронавирусом ограничения не помешали волжанам начать принимать солнечные ванны как только сошел паводок.

Дата официального старта пляжного сезона в Самаре зависит от нескольких факторов - это уровень воды в Волге, готовность пляжей, температура и качество воды. 5 мая Волжская ГЭС объявила об уменьшении среднесуточного объема сбросов, а значит половодье 2021-го года официально пошло на спад. По состоянию на 12 мая, уровень воды в Волге даже ниже среднестатистического. Это позволяет прогнозировать, что большая часть пляжей, пусть и неподготовленных, станет доступна для посещения еще весной.

При этом Волга прогревается интенсивно. По состоянию на 13 мая температура воды в ней поднялась до 15,5 градусов, что на 2,7 градуса выше обычного. По прогнозу сайта Seatemperature c такими темпами уже к выходным 22-23 мая река прогреется для 18 градусов, при которых часть волжан уже готова как минимум окунуться. Но однозначно комфортной температуры в +21 градус Волга скорее всего достигнет в начале июня.

Несмотря на располагающие к солнечным ваннам прогнозы, официальное открытие пляжей Самары в 2021 году скорее всего пройдет в обычное время. По опыту прошлых лет, оно приходится на 15 июня плюс минус несколько дней. Перед открытием пляжей производится очистка территорий от паводкового мусора, анализ проб волжской воды на соответствие санитарным нормам, подвоз песка и установка спецоборудования, запуск работы спасательных постов и даже обработка от грызунов.

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