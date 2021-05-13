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Общество13 мая 2021 14:40

ТОП-5 пробок в Самаре в 2021 году: самые раздражающие «красные» дороги этого сезона

Выбрали пробки в Самаре, в которых весной и летом 2021 года можно надолго встать из-за ремонта
Данила ТЕЛЕГИНДанила ТЕЛЕГИН
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Большая часть дорожных работ выполняется ночью, но они все равно влияют на скорость движения днем

Большая часть дорожных работ выполняется ночью, но они все равно влияют на скорость движения днем

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самара не обходится без пробок ни зимой, ни летом. Но если в снежную пору проблемные участки более-менее остаются на местах, то заторы в теплое время перемещаются в зависимости от ремонтных работ в городе. Иногда запланированных, а иногда внезапных — примерно как провал асфальта или прорыв водовода. Так и выходит, что каждую весну и лето красные и бордовые отрезки на картах дорог областной столицы совершают миграцию. Посмотрим, где они обосновались в 2021 году.

1. Ул. Советской Армии / ул. Ново-Садовая

Стартовавшее в 2021-м строительство развязки на одной из транспортных артерий Самары повлияло и на каждого водителя города, и на пассажиров общественного транспорта. Кто может - стараются любыми способами объезжать пересечение Советской Армии и Ново-Садовой, остальные стабильно оказываются в заторе. И самое ужасное, что все это надолго. В 2021-м компания-подрядчик занимается лишь подготовительными работами и обустройством объездов по дублерам. Сам двухуровневый путепровод будут строить только в 2022 и 2023. Вот тогда “встанем” еще более основательно.

На популярном автобусном маршруте №61 стояния в пробке теперь не миновать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. Южный мост и Южное шоссе

Популярный, всегда плотно загруженный въезд и выезд Самары ремонтировали к Чемпионату Мира 2018. Три года спустя на этих дорогах снова глубокая колея, а швы на Южном мосту опять наносят ритмичные удары по подвескам машин.

В конце апреля на этой магистрали также начались ремонтные работы. В основном они проходят по ночам. Но и того, что остается на светлое время суток, хватает, чтобы заметно замедлить поток транспорта. Во всяком случае, в часы пик здесь всегда приходится “ползти”. Однако если все пойдет по плану дорожников, ситуация улучшится в июле 2021 года.

3. Проспект Кирова

В начале мая 2021 начался ремонт на проспекте Кирова, на участке от ул. Победы до Заводского шоссе. В том числе под реконструкцию попал Кировский путепровод, действительно пребывавший в плачевном состоянии. Но все же ремонт создал дополнительную напряженность на перекрестке Заводское шоссе с XXII Партсъезда, при повороте на Земеца, и дополнительно “озадачил” всю ул. Победы.

4. Ракитовское шоссе и соседи

Состояние шоссе и пробки на нем - многолетняя быль и боль для водителей Самары. Его долгожданный ремонт начался в конце апреля 2021 года. Площадь работ огромная, поэтому они займут много времени. Большая часть их ведется ночью, чтобы создавать меньше неудобств водителям. И все равно ситуация на Ракитовском остается напряженным, так же как на Алма-Атинской и Ташкентской. Кстати, на возможность ремонта упомянутых двух улиц рекомендовал обратить внимание губернатор Дмитрий Азаров после ночной поездки по Самаре. Но в очереди на реконструкцию в 2021-м их нет.

5. Сокский мост

На днях стало известно, что обновленный и расширенный мост через реку Сок сдадут раньше запланированного - уже в этом году. Работы идут с опережением графика, и в майские дни 2021-го дорожники вовсю укладывают асфальт. Однако пока автомобилисты имеют дело с эффектом бутылочного горлышка. В часы пикового дорожного движения стояние в пробке пока гарантировано.

А какую самарскую пробку вы считаете самой невыносимой?

Пишите в комментариях - обсудим.

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