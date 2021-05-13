ТОП-5 пробок в Самаре в 2021 году: самые раздражающие «красные» дороги этого сезона

Большая часть дорожных работ выполняется ночью, но они все равно влияют на скорость движения днем Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самара не обходится без пробок ни зимой, ни летом. Но если в снежную пору проблемные участки более-менее остаются на местах, то заторы в теплое время перемещаются в зависимости от ремонтных работ в городе. Иногда запланированных, а иногда внезапных — примерно как провал асфальта или прорыв водовода. Так и выходит, что каждую весну и лето красные и бордовые отрезки на картах дорог областной столицы совершают миграцию. Посмотрим, где они обосновались в 2021 году.

1. Ул. Советской Армии / ул. Ново-Садовая

Стартовавшее в 2021-м строительство развязки на одной из транспортных артерий Самары повлияло и на каждого водителя города, и на пассажиров общественного транспорта. Кто может - стараются любыми способами объезжать пересечение Советской Армии и Ново-Садовой, остальные стабильно оказываются в заторе. И самое ужасное, что все это надолго. В 2021-м компания-подрядчик занимается лишь подготовительными работами и обустройством объездов по дублерам. Сам двухуровневый путепровод будут строить только в 2022 и 2023. Вот тогда “встанем” еще более основательно.

На популярном автобусном маршруте №61 стояния в пробке теперь не миновать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. Южный мост и Южное шоссе

Популярный, всегда плотно загруженный въезд и выезд Самары ремонтировали к Чемпионату Мира 2018. Три года спустя на этих дорогах снова глубокая колея, а швы на Южном мосту опять наносят ритмичные удары по подвескам машин.

В конце апреля на этой магистрали также начались ремонтные работы. В основном они проходят по ночам. Но и того, что остается на светлое время суток, хватает, чтобы заметно замедлить поток транспорта. Во всяком случае, в часы пик здесь всегда приходится “ползти”. Однако если все пойдет по плану дорожников, ситуация улучшится в июле 2021 года.

3. Проспект Кирова

В начале мая 2021 начался ремонт на проспекте Кирова, на участке от ул. Победы до Заводского шоссе. В том числе под реконструкцию попал Кировский путепровод, действительно пребывавший в плачевном состоянии. Но все же ремонт создал дополнительную напряженность на перекрестке Заводское шоссе с XXII Партсъезда, при повороте на Земеца, и дополнительно “озадачил” всю ул. Победы.

4. Ракитовское шоссе и соседи

Состояние шоссе и пробки на нем - многолетняя быль и боль для водителей Самары. Его долгожданный ремонт начался в конце апреля 2021 года. Площадь работ огромная, поэтому они займут много времени. Большая часть их ведется ночью, чтобы создавать меньше неудобств водителям. И все равно ситуация на Ракитовском остается напряженным, так же как на Алма-Атинской и Ташкентской. Кстати, на возможность ремонта упомянутых двух улиц рекомендовал обратить внимание губернатор Дмитрий Азаров после ночной поездки по Самаре. Но в очереди на реконструкцию в 2021-м их нет.

5. Сокский мост

На днях стало известно, что обновленный и расширенный мост через реку Сок сдадут раньше запланированного - уже в этом году. Работы идут с опережением графика, и в майские дни 2021-го дорожники вовсю укладывают асфальт. Однако пока автомобилисты имеют дело с эффектом бутылочного горлышка. В часы пикового дорожного движения стояние в пробке пока гарантировано.

А какую самарскую пробку вы считаете самой невыносимой?

Пишите в комментариях - обсудим.

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