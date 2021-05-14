Полевая каша и стихи: как новокуйбышевские нефтехимики отпраздновали День Победы

Накануне Дня Победы у монумента А.С. Федотовой прошла традиционная памятная акция. Фото: АО «ННК»

МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ

По традиции сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернее общество НК «Роснефть») принимают самое активное участие в мероприятиях и акциях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Вместе с другими трудовыми коллективами города их можно было встретить 9 мая на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь», Триумфальной арке, памятнику Советскому солдату в парке «Патриот» в Солдатском лесу. Но праздник, посвященный годовщине Победы, для сотрудников предприятия начался задолго до памятной даты. Работники АО «ННК», их дети и внуки, а также ученики «Роснефть-класса» школы № 5 и школы № 19 приняли участие в конкурсе чтецов «Мы о вой не стихами говорим» сразу на двух площадках. В онлайн-формате участники оставляли видеоролики своих выступлений в официальной группе АО «ННК». А очные выступления состоялись в Центральной библиотеке им. Пушкина Новокуйбышевска накануне майских праздников. Дети и взрослые - всего 32 участника - читали отрывки из произведений, посвященных Великой Отечественной войне.

- Меня удивил уровень прочтения стихов и талант детей, - отметил после поэтического марафона член жюри, актер тетра-студии «Грань» Арсений Шакиров. - Очень тронули выступления, потому что ребята не могут в полной мере понять такую тему. Они могут только представить, почувствовать на своем уровне. Радует, что большинство чтецов подготовились: костюмы, реквизит. Большое спасибо за профессиональный подход.

Победители и участники конкурса в каждой возрастной категории получили дипломы и памятные подарки от Новокуйбышевской нефтехимической компании.

ДАНЬ ПОДВИГУ - ВОЕННОМУ И ТРУДОВОМУ

Ежегодно у заводчан на первом месте в списке обязательных дел, которые нужно успеть осуществить до Дня Победы, значатся поздравления бывших работников предприятия - ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Не нарушили традицию и в этом мае, навестили каждого ветерана - вручили подарки от АО «ННК», поблагодарили за фронтовой и трудовой подвиг. Также активисты передали подарочные наборы от администрации Новокуйбышевска и Губернатора Самарской области. Накануне 76-й годовщины Победы волонтеры предприятия побывали у 53 ветеранов нефтехимической компании. А 7 мая в сквере им. Менделеева состоялась ежегодная памятная акция, которую работники предприятия провели у памятника Анне Федотовой, первому директору предприятия. Монумент был установлен в 2017 году и стал символом памяти всех участников Великой Отечественной и тружеников тыла, первостроителей Новокуйбышевска.

В мероприятии приняли участие представители городской власти, администрации и профсоюза Новокуйбышевской нефтехимической компании, почетные граждане Новокуйбышевска, молодые специалисты АО «ННК», учащиеся профильного «Роснефть-класса» школы № 5, ученики кадетских классов школы № 19, носящей имя Анны Федотовой. В преддверии 76-й годовщины Великой Победы на встрече прозвучали слова признательности поколению победителей, которое после окончания войны восстанавливало экономику страны, заложило фундамент для развития и новых достижений.

День Победы заводчане отметили и на территории предприятия. На АО «ННК» прошло мероприятие для сотрудников, где они отведали кашу, приготовленную в полевой кухне, приняли участие в работе интерактивных площадок. И проверили свои знания в викторине, посвященной Великой Отечественной войне. Потому что историю своей страны нужно знать и помнить.