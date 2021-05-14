Парки Самары в 2021 году: чем заняться, как работают, правила посещения

Ограничения для посетителей парков Самары не будут обременительными летом 2021. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В конце апреля МАУ “Парки Самары” провело санобработку территорий от клещей, а 8 мая заявило об официальном старте летнего сезона в парках и запустило все без исключения аттракционы. Рассказываем, что важно знать про парки Самары в 2021 году.

При этом администрация обратила внимание, что требования Роспотребнадзора сохраняют актуальность, и попросила посетителей носить маски и перчатки, дезинфицировать руки и сохранять дистанцию в 1,5 метра. Максимальная загрузка аттракционов по действующим правилам составляет 50 процентов. Других ограничений на работу нет.

Любимое горожанами колесо обозрения в парке Гагарина теперь работает не только в выходные, но и в будни, с 10:00 до 22:00. Прокатиться на нем можно с соблюдением тех же условий, что на других аттракционах. При этом кабинки колеса систематически проходят дезинфекцию.

“Парки Самары” пока не анонсировали массовые культурные и спортивные мероприятия - такие, как занятия “Йога в парках” или серия концертов “Музыкальное лето”. Однако Струковский сад станет одной из площадок Ночи музеев 15 мая 2021 и проведет в Летнем театре дискотеку. Это позволяет надеяться, что оживляющие жизнь парков события все-таки вернутся в этом году.

11 мая возобновил работу Ботанический сад. Однако в нем побывать можно только в рабочие дни и в рабочее время - с 14:00 до 19:00 в среду и с 10:00 до 19:00 во все остальные будни. Попасть на территорию сада можно только через главный вход, на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля.

Напомним, что некоторые общественные территории Самары сейчас претендуют на масштабное обновление. Среди них - Загородный парк, парк Щорса, парк Молодежный и Воронежские озера. Ознакомиться с проектами по благоустройству и проголосовать за понравившийся можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда откроют пляжи в Самаре в 2021: ждем начала сезона в обычное время

Собрали все, что известно об открытии пляжей в Самаре в 2021 году

(подробности)