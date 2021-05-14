Балтика – Крылья Советов 15 мая 2021: прогноз на матч 42 тура ФНЛ

«Крылья» все свои задачи решили, а «Балтика» борется за стыковые матчи. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 42 тура ФНЛ Балтика – Крылья Советов 15 мая 2021 – 1:1.

«Балтика» и «Крылья Советов» закроют сезон Футбольной национальной лиги матчем друг с другом. И если «Крылья» уже решили свои задачи, то калининградцы бьются за стыковые матчи, команде Евгения Калешина нужно во что бы то ни стало брать очки в игре с лидером, чтобы не потерять шансы сыграть за выход в РПЛ.

Пока «Балтика» отстает от идущей на четвертой строчке «Алании» на одно очко. В последнем туре калининградцы могут обойти только команду из Владикавказа, до «Нижнего Новгорода», который идет третьим, уже не дотянуться. Но чтобы играть в стыках, надо обыгрывать «Крылья Советов» и надеяться, что «СКА-Хабаровск» отберет очки у «Алании».

Путь «Балтики» этой весной усеян выбоинами. Вроде бы подопечные Калешина идут ровно, стабильно побеждают, но время от времени все же оступаются. Серии из побед постоянно прерывались – то на «Оренбурге», то на «Нижнем Новгороде», то на «Томи», то на «Нефтехимике». В основном калининградцы проигрывали своим прямым конкурентам за борьбу за выход в Премьер-лигу.

Теперь у «Балтики» остался последний шанс попытаться запрыгнуть на уходящий поезд стыковых матчей.

Противостоять калининградской команде будет чемпион ФНЛ. «Крылья» уже получили золотые медали и кубок лиги, уже отметили, уже помогли Ивану Сергееву обновить рекорд результативности в первом дивизионе, уже успели проиграть в финале Кубка России. В ближайшей игре с «Балтикой» самарцы могут, пожалуй, только немного подсластить пилюлю после поражения от «Локомотива» в Кубке, помочь Сергееву забить еще больше голов и набрать больше 100 очков в ФНЛ за сезон. Каких-то турнирных задач эта игра не несет.

Однако не стоит ждать, что «Крылья» выйдут спустя рукава. Наверняка тренерский штаб проведет определенную ротацию и даст поиграть футболистам, которые не выходили в финале Кубка России, но говорить о том, что самарцы просто так отдадут победу «Балтике», не стоит.

Калининградцам нужна будет победа, тем более при своих болельщиках, «Крылья» же дадут бой «Балтике», но из-за ротации и не лучшего настроения после поражения в Кубке будут не в оптимальной форме. Поэтому, скорее всего, команды разойдутся миром. Предполагаю, что будет ничья 1:1.

В первом круге, кстати, эти команды также сыграли вничью, но со счетом 0:0.