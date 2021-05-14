"Волновался, но ошибиться было нельзя": парень из самарского села рассказал, как прошагал в параде по Красной площади

Александр гордится своим участием в Параде Фото: кадр с видео

Обычный парень из села Тимашево в Самарской области доказал, что нет ничего невозможного. 9 мая 2021 года обычный парнишка, выпускник железнодорожного техникума вместе с другими отличниками строевой подготовки прошагал по Красной площади в Параде Победы. На него смотрела вся страна, а он думал только о том, как не сбиться с шагу и не позволить волнению сбить с толку.

Александр Ушаков родился в небольшом селе Кинель-Черкасского района. Мама Наталья одна растила их с братом, но парень ее не подводил. С детства увлекся хокеем, сначала гонял по коробке селе, потом стал участвовать в районных и областных соревнованиях, после играл в Ночной лиге в Самаре.

Парень с детства играет в хоккей Фото: Личный архив

- С 8 лет играет. Он и шахматами увлекался, и футболом. Но хоккей - просто дело всей жизни. В Отрадном у него был тренер Александр Горяйнов, он взял сына "под крыло", помогал во всем - и с формой, и с обмундированием. Вообще, Саша никогда не был проблемным ребенком. В школе его только хвалили, в колледже, в спорте. Все говорили - молодец, ответственный, - рассказывает его мама.

Для матери и маленького брата Саша стал главой семьи, во всем поддерживал. После школы поступил в колледж. Наталья сразу сказала: сынок, в армию надо, чтобы военник был чистый и потом в работе везде двери были открыты. Парень только усмехнулся: конечно же, пойду, даже не беспокойся.

- Он сначала в Саратов попал, на учебку, а потом их отправили в танковые войска, в Подмосковье. Вот сейчас ему до дембеля месяц остался буквально. А зимой он мне рассказа, что его отобрали из сотен парней для того, чтобы в Параде участвовать на Красной площади, - не скрывает эмоций Наталья.

За Сашей на Красной площади следили многие односельчане Фото: Личный архив

Выбор неудивительный: парень видный, высокий, выправка отличная, ответственный. Для Александра и товарищей начались тренировки. Парень вспоминает, что кто-то из других коробок тренировался и по два года. А его "отряд" марш освоил за пару месяцев. Но гоняли ребят серьезно: каждый день тренировки: с утра несколько часов, потом обед - и снова на плац. А уже ближе к Параду начались ночные репетиции на Красной Площади.

- Здесь уже сложнее было, мы же тренировались на плацу, где асфальт, а тут - брусчатка. Гораздо сложнее не запнуться. А уж в сам день Парада волновался так, что ничего больше не чувствовал. Конечно, гордость огромная. Кто-то в обморок падал от напряжения, переживали все очень сильно. Понимали ведь - вся страна смотрит, - рассказывает Александр.

Парень сразу поделился фотографиями в инстаграме Фото: Личный архив

В родном селе Тимашево за Сашей на Красной площади следила не только мама: друзья, учителя, все знакомые.

- Я в этот день на работе была, смотрела на телефоне трансляцию, все коллеги тоже. Визжала просто от восторга. Потом я, конечно, поняла, как это здорово, что мой сын - в самом большом Параде страны. Значит, я правильно его воспитала. И для других это такой пример хороший - можно многого добиться, где бы ты ни родился, - рассказывает мама Наталья.

После Парада на Красной площади

Скоро Александр вернется домой - служить осталось совсем немного. Он смеется: отдам, мама, тебе военник - смотри, все сделал как ты хотела! Пока что о дальнейшей жизни парень не думал - может быть, продолжит служить по контракту, или сможет принести пользу Родине на другом поле деятельности. В любом случае, наверняка в его жизни будет еще много поводов для гордости. А свой Парад Победы он будет вспоминать всю жизнь!