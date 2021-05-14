Горе-отец, избивавший детей в Самаре после ухода матери, избежал наказания

В суде мужчина заявил, что просто воспитывал малышей, как считал нужным Фото: Соцсети

Адылу 45 лет, в Россию он приехал с женой Шахнозой. Он работал на стройках, она воспитывала троих детей. В прошлом году работы стало меньше, и Адыл начал пить. Супруги ссорились все чаще, осенью прошлого года женщина не выдержала, забрала младшего сына, который был еще младенцем, и уехала к знакомым.

Когда Адыл проснулся с утра, ее уже не было. В квартире оставались только 4-летний сын Умид и дочка Зайнап, которой было два годика. Позвонила Шахноза, сказала, что не вернется. С горя мужчина купил побольше алкоголя и начал заливать свое горе.

- Нам и так покоя не было, как эта парочка заселилась – постоянно громкая музыка и крики за стеной. А тут уж совсем из рук вон плохо все стало. 5 октября посреди ночи я проснулась от грохота – как будто что-то о стенку кидали. Мужской голос дико кричал, дети в голос ревели, - соседка Адыла не выдержала, позвонила в полицию и хозяйке квартиры.

Те провели с мужчиной профилактическую беседу. Адыл, хотя и был в стельку пьян, промычал что-то в знак согласия: мол, все понял, больше не буду. Музыку после этого выключил, но душа требовала праздника, и до утра он заставлял детей ему петь.

Вскоре после этого Ольга - хозяйка квартиры - решила, что беспокойного жильца нужно выселять. Приехала туда 7 октября и увидела: входная дверь выбита, все окна открыты, Адыл сидит пьяный на полу, рядом дети – раздетые, испуганные, заплаканные, с синяками на лице и в крови. Женщина вызвала полицию.

- Умид мне потом рассказал, что папа много пил, бил его по голове, Зайнап – по лицу. Когда сын попытался закрыться от него – выломал дверь и ногой пнул его в лицо, попал в подбородок, - Шахноза была в шоке, когда увидела, в каком состоянии ее дети.

Мужчину забрали в СИЗО, возбудили на него уголовное дело сразу по двум статьям: истязание малолетних и угроза убийством, в декабре материалы направили на рассмотрение в суд.

И вот тут случилось неожиданное: Шахноза начала заступаться за мужа. Она не отрицала: да, плохо обращался с детьми, но они как-нибудь сами с этим разберутся, внутри семьи. Адыл и вовсе заявил: на детях не злость вымещал, а воспитывал их. Сын якобы сестру обижал, вот он и наказал его, а дочь вообще и пальцем не тронул.

- По ходатайству гособвинения суд переквалифицировал действия подсудимого на ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением», - рассказал корреспонденту «КП-Самара» помощник прокурора Красноглинского района Ренат Хайбрахманов. – Суд согласился с такой квалификацией.

В итоге Адыла признали виновным по ст.156 УК РФ и приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Но с учетом времени, проведенного мужчиной в СИЗО, суд решил, что свою вину он уже искупил, поэтому его освободили от наказания.

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