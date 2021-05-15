Балтика – Крылья Советов 15 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча 42 тура ФНЛ

Матчем друг с другом команды закроют сезон ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Балтика» и «Крылья Советов» закрывают сезон ФНЛ матчем друг с другом в Калининграде. Летом прошлого года эти команды сыграли вничью 0:0 на «Самара Арене», однако теперь ситуация совершенно другая.

С тех пор «Крылья» стали чемпионами ФНЛ и гарантировали себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне, вышли в финал Кубка России, где уступили «Локомотиву», а также помогли своему нападающему Ивану Сергееву побить сразу два рекорда результативности – по голам за «КС» в одном сезоне и по голам в ФНЛ.

В Калининград из Самары не прилетели Денис Якуба, Рикарду Алвеш и Мехди Зеффан.

На «Крылья» в этом матче ничего не давит. Они выполнили задачи на сезон и уже одной ногой в отпуске, который начнется сразу после встречи с «Балтикой».

А вот для команды Евгения Калешина еще ничего не закончено. У калининградцев остался последний шанс зацепиться за стыковые матчи. Для этого надо обыгрывать «Крылья» и надеяться, что «Алания» проиграет «СКА-Хабаровску». Сейчас «Балтика» отстает от владикавказцев на одно очко.

Друг с другом «КС» и «Балтика» встречались 13 раз. В пяти матчах сильнее были самарцы, в четырех – калининградцы. Еще четыре встречи закончились вничью.

Прямая трансляция матча 42 тура ФНЛ Балтика – Крылья Советов 15 мая 2021

Игра начнется в 13:00 по московскому времени (12:00 по калининградскому, 14:00 по самарскому).

Встречу покажет «Яндекс Эфир». Также смотрите прямую трансляцию матча на samara.kp.ru.