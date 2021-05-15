Теперь самарцев ждет отпуск. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли в Калининграде «Балтику» 1:0 в последнем туре ФНЛ и побили очередной рекорд лиги. Представляем вашему вниманию обзор матча 42 тура ФНЛ Балтика – Крылья Советов, который прошел 15 мая 2021.

Калининградцы были ближе самарцев к тому, чтобы открыть счет в поединке. Оно и не удивительно – у «Балтики» еще сохранялись шансы на то, чтобы пробиться в стыковые матчи. Для этого нужно было обыгрывать «Крылья» и надеяться, что «Алания» уступит в Хабаровске.

Поэтому балтийцы и рванули вперед. Только все атаки хозяев разбивались об оборону самарцев, но чаще – о молодого вратаря гостей Богдана Овсянникова. 22-летний голкипер, который в очередной раз получил шанс проявить себя, брал от этого шанса все. Он выигрывал дуэли один на один с игроками «Балтики», складывался в сейвах и даже тащил из-под перекладины.

Игорь Осинькин дал большей части футболистов, которые играли в финале Кубка России, отдохнуть, однако на качестве игры это не сказалось. Не сказалось и на мотивации, в отсутствии которой у «Крыльев» поговаривали перед этой встречей.

На 19-ой минуте Дмитрий Ефремов оставил не у дел защитников «Балтики», протащил мяч вдоль лицевой линии и мягко закинул футбольный снаряд на Егора Голенкова. Форвард «Крыльев» в прыжке отправил мяч в пустые ворота – 1:0.

Этот гол стал 100-ым для «КС» в сезоне Футбольной национальной лиги.

Во втором тайме «Балтика» продолжила атаковать, а Овсянников продолжил тащить. «Крылья» время от времени отвечали, выжидая удобного момента и никуда не торопясь.

Хозяева то и дело организовывали массивное наступление на ворота самарцев. Было видно, что «Балтика» хочет забить, хочет выиграть в этом матче и пробиться в стыки. Но «Крылья» играли четко и надежно. Как бы сильно калининградцы не хотели забить, самарцы гасили этот напор грамотной игрой в обороне.

Так, спокойно и без нервов, «Крылья» доиграли последний матч сезона и побили очередной рекорд. 101 очко набрали самарцы за сезон, забив 100 мячей. Предыдущее достижение принадлежало «Ахмату» и «Мордовии», они набирали по 100 очков за сезон.

«Балтика» же из-за этого поражения не смогла пробиться в стыковые матчи.

Теперь «Крылья Советов» ждет отпуск. Команда соберется после него и начнет подготовку к следующему сезону, который самарцы проведут в РПЛ.