Футбольный клуб «Оренбург» пошутил над «Нижним Новгородом» из-за выхода последнего в РПЛ

«Оренбург» занял второе место в ФНЛ, но в Премьер-лигу вместо него пойдет «Нижний Новгород». Фото: ФК «Оренбург».

Футбольный клуб «Оренбург» в своем инстаграме высмеял «Нижний Новгород», который получил прямую путевку в Российскую премьер-лигу вместо оренбуржцев.

- Надо выручить «Нижний Новгород» победной фоткой. Своей-то у них нет. С выходом в РПЛ, Нижний! – говорится в посте.

Все из-за того, что Российский футбольный союз отказал «Оренбургу» в выходе в Премьер-лигу, хотя команда завоевала право выступать в элитном дивизионе по спортивному принципу. «Оренбург» финишировал на втором месте, которое дает право напрямую перейти в РПЛ, однако клуб не прошел лицензирование из-за стадиона. Дело в том, что «Газовик» не проходит по вместимости.

Из-за этого на заседании РФС приняли решение напрямую отправить в Премьер-лигу «Нижний Новгород», который занял третье место в ФНЛ и лицензию на выступление в РПЛ получил, а стыковые матчи отменить, т.к. «Алания», которая заняла четвертое место, также не прошла лицензирование из-за стадиона.

Новости о том, что «Оренбургу» отказали в лицензии, пришла, когда команда получала серебряные медали ФНЛ и праздновала повышение в классе.

- Новости из Москвы пришли в тот момент, когда мы праздновали свое законное серебро после очередного победного матча. В тот момент мы еще не знали, - написано во всех соцсетях «Оренбурга».

На вопросы болельщиков об обжаловании решения РФС в клубе ответили, что это практически бесполезно, но в «Оренбурге» «работают над этим».

А что не так со стадионом?

Он не проходит по вместимости. Для РПЛ нужна арена на 10 000 зрителей, «Газовик» в Оренбурге вмещает 7 500.

Вероятно, что на решение РФС не пускать «Оренбург» из-за стадиона повлияла и ситуация с «Тамбовом». Клуб два года кормил Российский футбольный союз и руководство РПЛ обещаниями отремонтировать свою арену, а сам тем временем играл в Саранске и Нижнем Новгороде. В итоге стадион в Тамбове никто не реконструировал, а команда и вовсе прекратит свое существование. Вряд ли подобное случилось бы с «Оренбургом», но «Тамбов» научил РФС не верить таким обещаниям.

Тем более, что «Оренбург» тоже кормил футбольных чиновников обещаниями расширить арену и даже построить новый стадион, но так ничего и не сделал. Руководство клуба, очевидно, надеялось, что и сейчас все сойдет с рук, но в РФС на этот раз решили не закрывать глаза на нарушение регламента.

- Не понимаю, какие вопросы к стадиону, - недоумевает губернатор Оренбургской области Денис Паслер, видео с которым появилось в инстаграме «Оренбурга». – Считаю, что это одна из лучших арен в стране. Раньше ведь неоднократно выдавали лицензию. Те требования, которые нам предъявили сейчас, лишние.

Глава региона лукавит. Разговоры о том, что «Оренбургу» не разрешат играть на 7,5-тысячной арене ходили еще перед прошлым сезоном, тогда даже поговаривали, что команда временно будет играть в соседней Самаре, где есть стадион, построенный к ЧМ-2018. Однако тогда РФС все-таки разрешил «Оренбургу» проводить домашние матчи на «Газовике».

Но кое-в-чем глава Оренбургской области прав. «Оренбургу» не нужен стадион на 10 000, ему хватает своей арены. Да и она чаще всего не заполняется полностью.

Многие эксперты не раз отмечали, что для некоторых регионов надо делать исключение и разрешать играть на меньших аренах. Это же не Москва. Да и в Европе много примеров, когда клубы высших дивизионов играли и на более маленьких стадионах, чем «Газовик».

Тем не менее, решение принято, в РПЛ выходят «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а «Оренбург», который своей игрой завоевал право перейти в Премьер-лигу, еще как минимум на сезон останется в ФНЛ.