Парад тачек и жженой резины: как в Самаре открывали новый сезон дрифта

В Самаре открыли дрифтовый сезон Фото: Вячеслав СОРОКИН

Запах жженой резины, клубы дыма, оглушительный звук моторов и гром выхлопов – вот что было на парковке «Амбара» в Самаре в субботу, 15 мая. Так проходило открытие нового дрифтового сезона.

Управляемый занос

В этом году запланировано пять этапов открытого чемпионат Поволжья по дрифту, как минимум три из них – в Самаре. Дрифтом называют такую технику прохождения поворотов на автомобиле, когда гонщик намеренно срывают заднюю часть автомобиля в управляемый занос и таким образом проходит практически всю трассу. Зрелище сильное и завораживающее, особенно когда по трассе в дрифте идут сразу два автомобиля.

На трассе борьба была бескомпромиссной Фото: Вячеслав СОРОКИН

Глядя на пару дрифтеров, становится просто удивительно, как они, находясь так близко, совершенно не касаются друг друга. Но, кстати, в этот раз у «Амбара» далеко не всем участником удавалось удерживать машину на трассе и кое-кого все-таки разворачивало. Было заметно, как, потеряв пару, второй участник как будто не сразу ориентировался и продолжал движение в одиночку.

В привычных кольцевых гонках с расстановкой результатов все просто – кто быстрее едет, тот и побеждает. В дрифте с определением победителя все гораздо сложнее. Скорость тоже важна, но судьи оценивают также траекторию, угол заноса и такой совсем уж субъективный показатель как зрелищность.

Что касается автомобилей, то это одна из немногих гоночных серий, где можно увидеть, как отечественная «копейка» на равных бьется с BMW и даже где-то выигрывает. Машины, кстати, не новые, явно видно, что пожившие активной гоночной жизнью. Вокруг трассы бетонные блоки, выполняющие функции отбойников, на некоторых из которых были следы жестких столкновений. Неудивительно, что многим участников не хватало бамперов.

Участники в закрытом парке перед гонкой Фото: Вячеслав СОРОКИН

Кстати, в субботу было очень жарко – не только людям, но и машинам. Поэтому некоторые участники выезжали на автомобилях без капота, а то и без кузовных деталей вокруг двигателя – можно было детально рассмотреть мотор, а сами машины при этом выглядели как транспорт из фильмов про апокалипсис. Что, впрочем, совершенно не мешало им и их пилотам демонстрировать хорошие результаты на трассе.

От ретро до суперкаров

Те из зрителей, кто утомился от проносящихся в заносе машин и летящей с трассы пыли, могли пойти прогуляться по выставке автомобилей, располагавшейся тут же. И посмотреть было на что.

Помимо гонок была и выставка машин Фото: Вячеслав СОРОКИН

Вазовская классика, переделанная до неузнаваемости, соседствует с огромными американскими пикапами, а рядом – скрупулезно отреставрированные «Запорожцы». Если пройти дальше, то можно увидеть сверхбыстрый Nissan GT-R, и скорее всего, не менее быстрые хот-роды, переделанные из советских «Москвичей». Хот-род – это американские автомобили 30-х годов, значительно переделанные в очень быстрые и внешне эффектные машины. В нашем случае – это «Москвич» 40-50-х. Впрочем, владелец решил все-таки не считает свое творение хот-родом в чистом виде, о чем и решил написать на капоте, используя непечатную лексику, но иностранными словами.

Ретро-автомобили были хорошо отреставрированы Фото: Вячеслав СОРОКИН

Следующий этап состоится в Ульяновске в конце июня, а в Самару дрифт-праздник вернется в конце июля.