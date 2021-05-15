«Акрон» вылетел, но, похоже, в следующем сезоне все равно будет в ФНЛ. Объясняем, как так вышло

Официально о судьбе тольяттинской команды пока не объявили. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» в заключительном, 42-ом, туре Футбольной национальной лиги проиграл на своем поле воронежскому «Факелу». Встреча прошла в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 0:2.

Счет открыл Павел Яковлев на 42 минуте, а удвоил преимущество воронежцев Максим Максимов на 60-ой минуте.

Чтобы остаться в ФНЛ «Акрону» нужно было набирать больше очков, чем «Краснодар-2» в параллельном матче. Южане же победили «Волгарь» со счетом 1:0. Таким образом тольяттинцы опустились на 17-ое место и должны были вылететь, однако этого, судя по всему, не произойдет, следующий сезон красно-черные снова будут играть в Футбольной национальной лиге.

Почему так вышло?

«Акрону» помог «Тамбов», который в этом сезоне занял последнее место в Премьер-лиге. Уже известно, что «волки» прекратят свое существование и не будут играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это значит, что в Футбольной национальной лиге освободилось одно место.

Скорее всего, руководство лиги оставит в ФНЛ команду, которая заняла 17 место (это как раз «Акрон»), чем возьмет кого-то из ПФЛ.

Однако тольяттинцы могли не спастись, но и здесь помощь пришла извне. «Томи» для спасения нужно было обыгрывать «Нижний Новгород», однако сибиряки дома сыграли с нижегородцами вничью. Команде Александра Кержакова не хватило всего лишь одного очка, чтобы догнать «Акрон».

Ранее тольяттинский клуб успешно прошел лицензирование в РФС, что дает право в следующем сезоне выступать в ФНЛ.

По спортивному принципу «Акрон» должен покинуть ФНЛ и отправиться в дивизион ниже, однако, похоже, это не произойдет. Но все же следует дождаться официального объявления. Пока и лига, и «Акрон» хранят молчание.

UPD: ФНЛ официально объявила, что «Акрон» остается:

- В связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом «Тамбов», а также в соответствии со статьей 3 и пунктом 3.11 Регламента Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2020/21, тольяттинский клуб получил приоритетное право остаться в ФНЛ, как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС. «Акрон» занял по итогам сезона-2020/21 17-е место и имеет лицензию РФС II, дающую право сыграть в Олимп-Первенстве ФНЛ в следующем сезоне.