Скандал и 30 третьих лиц: Кто пытается затянуть в Самаре разбор дела о банкротстве компании, задолжавшей 4 млрд рублей?

В Арбитражном суде Самарской области сейчас рассматривают одно из множества заявлений кредиторов Фото: Игорь БУЛАТОВ

Все-таки воистину Россия - страна контрастов! Мы знаем огромное количество историй, когда даже небольшие просрочки по кредитам становятся головной болью для обычных граждан. Но при этом, оказывается, при миллиардных долгах предприятие может продолжать преспокойно себе работать и приносить своим владельцам денежки. Хотя проценты по кредитам не платятся, долги перед поставщиками и контрагентами (то есть такими же предпринимателями и гражданами РФ) не закрываются. При том, что у дверей «штрафников» стоит целая очередь кредиторов, а некоторые из них даже подали заявление о признании должника-миллиардера банкротом.

Вот такой вот ералаш сейчас происходит, например, в Арбитражном суде Самарской области.

Там сейчас рассматривают одно из множества заявлений кредиторов, которые просят признать банкротом Тимашевскую птицефабрику. По бумагам это крупнейший птицекомплекс Самарской области. Но при этом за предприятием также числится неподъемный долг, который в совокупности превышает 4 млрд рублей. Как же, в таком случае, компания может долгое время не платить по кредитам и при этом продолжать работать?! В Самаре это происходит благодаря тому, что процедура рассмотрения заявления затягивается до бесконечности. Само дело о банкротстве-то было заведено еще в сентябре 2019 года.

И оно было отложено уже в 15 (!) раз.

То есть еще раз: суд уже в течение 20 месяцев (!!!) никак не может рассмотреть вопрос банкротства. Хотя заявитель - не какая-то там мутная микрокредитная контора ООО «Рога и копыта», а Россельхозбанк. Солидный, уважаемый банк, который очевидно не будет марать свое честное имя и ставить под удар репутацию, пытаясь обмануть суд.

В распоряжении редакции есть жалобы кредиторов на неправомерные действия судьи арбитражного суда Олеси Манучиной. В этом документе, который адресован в Квалификационную комиссию судей Самарской области, есть ссылки на вполне конкретные требования закона. Самое очевидное - что в законе «О несостоятельности (банкротстве)» прямым текстом указывается, что дело о банкротстве в арбитражном суде должно быть рассмотрено в течение 7 месяцев после его поступления. Но как мы помним, в Самарском областном арбитраже дело «висит» в три раза дольше!

Возникает резонный вопрос: почему?!

Со стороны это все похоже на затягивание (и вполне себе незаконное, между прочим). Потому что причины отложения заседаний каждый раз одна интереснее другой. Например, в дело уже привлечено 32 (!) третьих лица. В этом списке ни с того ни с сего появляются, например, такие экзотические стороны для дела о банкротстве организации, как Департамент Управления делами губернатора Самарской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Какое отношение все эти уважаемые министерства ведомства могут иметь к процедуре банкротства Тимашевской птицефабрики? Это лишь Арбитражному суду Самарской области известно.

Никому непонятно и то, зачем в качестве третьих лиц суд привлекает:

- потенциального инвестора компании (который, впрочем, в итоге передумывает ввязываться в проект, но сам факт его появления все равно дал делу «отсрочку»),

- нынешних акционеров Тимашевской птицефабрики,

- бывших ее акционеров.

Чего от них ждут? (Ну хотя бы на словах). Логики этих действий никто никому не объясняет. Да и сложно все это объяснить. Словом, не дело, а нонсенс…

Кредиторы в ожидании! Чем их попробуют удивить на очередном заседании в Самарском арбитражном суде, которое назначено на 17 мая 2021 года? Кто станет третьим лицом на этот раз? Делаем ставки, господа!