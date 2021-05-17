Поезд на боку, смерть под грузовиком: главные новости Самары на утро 17 мая 2021

Представляем главные новости Самары на 17 мая 2021 года

Выходные 15-16 мая в Самарской области выдались достаточно насыщенные. В то время, как в центре города по улице Куйбышева ходили толпы любителей культуры, на окраине города зажигали дрифтеры. Не обошлось и без трагичных событий. Рассказываем все главные новости Самары на утро 17 мая 2021 года.

Статистика смертельных ДТП в Самарской области пополнилась еще одной жуткой аварией. В пятницу вечером под Сергиевском вазовская легковушка, в которой находились четверо молодых парней, вылетела на встречку и попала под грузовик. И водитель, и пассажиры погибли на месте.

Тем же вечером, в пятницу, стало известно о крупном пожаре на незаконном мусороперерабатывающем заводе в Ставропольском районе, в районе села Ташелка. Возгорание на площади 10 тыс. кв.м. потушить удалось не скоро: пожарные боролись с огнем и тлением до воскресенья.

- Никакие нормы по безопасности, судя по кадрам, там не обеспечивались. Это счастье, что нет пострадавших и нет угрозы распространения огня на близлежащие населенные пункты, - отметил директор ЭкоСтройРесурс Михаил Захаров.

А суббота началась еще с одной новости о ЧП: на перегоне Толкай - Новоотрадная с рельсов сошли 15 вагонов поезда, в которых был щебень. Вагон буквально лег на бок. К месту тут же направили восстановительные поезда, угрозы экологии и безопасности людей не было, но в результате несколько сбился график поездов, были серьезные задержки нескольких рейсов, часть пустили в обход, через Оренбург на Уфу.

Также все выходные вновь полыхали пожары: на 800 квадратных метрах горела трава под Сызранью, а в Тольятти загорелась крыша склада около АвтоВАЗа.

Ночь музеев получилась очень интересной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И к хорошим новостям.

В субботу в Самаре отметили Ночь музеев. На день улица Куйбышева стала пешеходной. По ней целый день гуляли толпы людей, наслаждаясь уличными развлечениями, в 20.00 с балкона гостиницы Бристоль-Жигули спели басы оперного театра. Попасть в музеи было тяжелее: чтобы послушать экскурсию или посмотреть экспозицию, нужно было выстоять большие очереди. Фоторепортаж с масштабного события подготовила Светлана Маковеева.

В то же время около Амбара открыли новый сезон дрифта. Чемпионат получился зрелищным, хотя случайные зрители все же отмечали, что здесь дрифтеры смотрятся отлично, а вот видеть их на парковках около домов по ночам совсем не хочется. Наш журналист Вячеслав Сорокин показывает и рассказывает, как это было.

"Крылья Советов" завершили сезон победой над "Балтикой", рекордом ФНЛ по очкам и в ореоле победителя входят в РПЛ вместе с Нижним Новгородом. Оренбург в высший дивизион не пустили из-за проблем со стадионом. Правда, пока непонятно, кто из игроков остается с нами: пока что ходят слухи о том, что нас покинет Иван Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ.