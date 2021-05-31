Пять преимуществ зарплатной карты, о которых знают не все

Почти все зарплатные карты подразумевают льготное обслуживание для пользователей. Росбанк в этом вопросе пошел еще дальше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В современном мире почти у каждого в кошельке найдется как минимум одна пластиковая карта. А некоторые вообще уже позабыли, когда держали в руках наличные деньги – сейчас все можно оплатить картой. Особенно удобно, если и о поступлениях на такую карточку задумываться не приходится – конечно же, речь идет о зарплатных картах. Сегодня они уже стали не только копилкой для денежных средств, но и пропуском в мир самых выгодных банковских продуктов. Это неудивительно – постоянных клиентов со стабильным доходом в любом финансовом учреждении ценят. Какие сегодня существуют возможности для держателей банковских карт и как понять, что с этим банком дружить выгодно, разбирались журналисты «КП»-Самара».

Выбираем удобную

Банк для зарплатного проекта выбирает работодатель – это факт, но не тот, который нельзя изменить. Место работы можно поменять, но с карточкой, которая приглянулась выгодными условиями для держателя, можно не расставаться. Согласно статье 136 Трудового кодекса, работник сам решает, куда будет приходить его зарплата. О своем решении достаточно сообщить в письменной форме работодателю и предоставить необходимые реквизиты.

В последнее время банки активно развивают индивидуальные зарплатные проекты. В этом случае сотрудник получает карту без платы за годовое обслуживание, льготные условия по снятию наличных и множество других привилегий. Самое главное, чтобы на счет постоянно поступали деньги и банк знал о вашем текущем финансовом положении. Тогда вам предложат самые выгодные условия и для кредитования, и для ипотеки.

Итак, на что же стоит обратить внимание, выбирая дружественный банк и место, где будет храниться зарплата?

Директор территориального офиса Самарский Росбанка Константин Балдуев

Обслуживание бесплатное

Почти все зарплатные карты подразумевают льготное обслуживание для пользователей. Росбанк в этом вопросе пошел еще дальше, предоставив держателям индивидуальных зарплатных карт не только бесплатный пакет банковских услуг, но и возможность снимать наличные в любых банкоматах и переводить деньги по номеру телефона в любые банки без комиссии при помощи системы быстрых платежей. При этом также в ноль рублей обойдется обслуживание не только основной карты, но и дополнительных банковских карт, которые можно оформить, в том числе, на родственников, что значительно упрощает ведение семейного бюджета.

Привлекательный кэшбэк

Cashback, или возврат потраченных денег, в том числе бонусами – привилегия, которую ценят многие. Держатели зарплатных карт Росбанка получают 3% возврата в рублях за покупки на выбранные категории. При этом в одной карте две бонусные программы: кешбэк и travel-бонусы. Пользователи сами выбирают, чем им удобнее пользоваться в этом месяце.

В отпуск за бонусы

Бесплатные мили, скидки на железнодорожные билеты – все эти «плюшки», как правило, доступны лишь для держателей привилегированных карт. В Росбанке travel-бонусы – часть зарплатного проекта. Бонусы начисляются за каждые 100 миль, потраченных по карте – в месяц не более 5000 по одной карте. Ими можно полностью или частично оплачивать билеты или отель на портале Росбанк OneTwoTrip через приложение РОСБАНК Онлайн.

Привилегии при кредитовании

Росбанк всегда готов поддержать своих зарплатных клиентов, в том числе при оформлении кредита. Те, кто доверили банку свою зарплату, могут рассчитывать на снижение кредитной ставки. Размер скидки и итоговую процентную ставку можно уточнить в самом банке. С таким предложением исполнение мечты откладывать не придется.

Процент на остаток

Для тех, кто умеет копить, Росбанк приготовил еще одно преимущество – начисление процентов на остаток по сберегательному #МожноСЧЁТу. Так легко можно накопить на крупную покупку или отпуск мечты.

Стать владельцем индивидуальной зарплатной карты Росбанка можно, если переводить зарплату с карт других банков (это можно делать в РОСБАНК Онлайн без комиссии) или от юридических лиц или ИП. Получить карту и пользоваться всеми преимуществами можно в четыре шага:

- заполняете заявку на сайте Росбанка;

- получаете карту, причем курьер привезет ее в удобное для вас место;

- активируете ее;

- передаете в бухгалтерию заявление на перевод зарплаты или начинаете переводить зарплату в Росбанк со своей действующей зарплатной карты. Скачать заявление для бухгалтерии и подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте банка.