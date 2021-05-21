Цифровая стоматология «Реавиз»: высокотехнологичная медицина становится доступнее аналоговой

Еще до начала лечения зубов можно увидеть его результат на экране.

Если составить рейтинг боли, у большинства людей его возглавит, пожалуй, зубная – самая нестерпимая и выматывающая боль из многих возможных. Чтобы избавиться от нее, мы готовы бежать к врачу посреди ночи. Правда и сам поход к доктору до недавних пор предвещал испытание на прочность: аналоговая медицина гарантирует результат, ради которого все-таки придется помучаться – зачастую, буквально. Если же речь идет о том, чтобы вставить зубы, этот процесс еще и затянется на месяцы. Ответом на чаяния человечества стала цифровая стоматология, которая сделала возможным то, что представлялось фантастикой еще несколько десятков лет назад – безболезненное и качественное лечение зубов. И (фанфары!) восстановление зубного ряда, то есть идеальной улыбки, всего за один день. Как IT-технологии используются в стоматологии, рассказал (и показал) директор Академии стоматологии Медицинского университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор Сергей Иванович Буланов.

Сканирование зубного ряда позволяет программе смоделировать идеальную схему лечения.

Инновационный подход

По адресу Г. Димитрова, 75 в Самаре весь первый этаж жилого дома занимает одна из клиник Академии стоматологии Медицинского университета «Реавиз». Это не просто стоматология, а еще и клиническая база университета «Реавиз» – одного из первых частных вузов России. В комнате ожидания главное - не удобные диваны и многочисленные награды клиники, а большая плазма. На экране транслируются видеоролики, смонтированные специально для тех, кто переживает перед приемом - с благодарностями от бывших пациентов, уже здоровых и довольных. Их отзывы – важная, но не самая существенная часть фильма. Наибольший интерес представляет информация, которая раньше оставалась для пациентов за кадром – поэтапное раскрытие всех манипуляций, которые в дальнейшем осуществит врач.

Глядя на экран, будущий пациент не увидит шокирующих кадров: в «Реавизе» даже анестезия подается не обычным шприцем, а электронным. Зато увидит, как IT и RT-оборудование сканирует ротовую полость, моделирует зубной ряд, создает высокопрочные протезы. Вероятность ошибки, как и участие человеческого фактора в этих работах, сведена почти к нулю.

- В Самаре стоматология «Реавиз» представлена четырьмя клиниками (в том числе на Стара-Загора, 85, Чкалова, 100, Советской Армии, 243), - говорит Сергей Иванович. – В структуре работают более 70 врачей, а их помощь могут получить все желающие – мы работаем не только на платной основе, но и в рамках ОМС.

В клинике на Г.Димитрова трудятся 27 специалистов. Здесь нет случайных врачей. Попасть сюда на работу можно лишь после клинической ординатуры и внутренней аттестации, что и понятно: работа на сложном современном оборудовании требует особых знаний и навыков, которые студенты вуза получают в процессе учебы и практики.

Цифровое планирование имплантации исключает любые сюрпризы.

С точностью до микрона

Заглядывая в кабинеты клиники, видишь, как далеко шагнул прогресс в медицине. Тут умная программа вычисляет, какие зубы больше всего пойдут будущему владельцу – не только в силу анатомических особенностей лица, но и эстетически. Там тихо жужжит робот – вытачивает из высокопрочного материала будущие зубы, коронки и даже пломбы (тоже идеально рассчитанные программой). От стоматологов не укроется даже намек на кариес: цифровой микроскоп от немецкого производителя Leica позволяет под 40-кратным увеличением выявить разрушения, незаметные невооруженным глазом, а также провести щадящее лечение, не затрагивая здоровую область. Имплантаты в «Реавизе» устанавливают по специальным навигационным шаблонам, которые сводят до нуля риск повреждения сосудов и нервных окончаний. Если хирург в аналоговой стоматологии сверлит отверстие для установки имплантата «на глаз», предварительно разрезав десну, в цифровой клинике место и угол для корня будущего зуба рассчитаны компьютером до микрона. Собственно, сначала операция проводится виртуально: при 3D-исследовании полость рта сканируется с помощью интраорального сканера. Затем по карте, составленной специальной программой, хирург - пока еще виртуально - устанавливает дентальные имплантаты. Далее он спроектирует и напечатает на 3D-принтере навигационный шаблон, который будет надеваться на десну пациента и не даст при сверлении отклониться или углубиться в ткань челюсти более чем это требуется.

Так выглядит только что извлеченный из принтера хирургический шаблон.

- Например, вчера наши врачи за два часа провели операцию, которая в обычной клинике занимает шесть – удалили четыре зуба и поставили шесть имплантатов, без разрезов и швов, - говорит Сергей Буланов. – Пациент ушел от нас без отеков и без боли.

Кстати, сканирование полости рта для получения информации о состоянии зубочелюстной системы пациента не только быстрее, но и комфортнее, чем снятие оттисков слепочной массой. Не говоря уже о точности результатов: исключаются даже микроскопические погрешности, которые могут привести к неточности готовой ортопедической конструкции и образовать зазоры, в которых начнут скапливаться остатки еды.

Не исключено, что новые зубы будут даже удобнее своих собственных. В цифровой зуботехнической лаборатории Академии стоматологии можно оцифровать движение височно-нижнечелюстного сустава и перевести параметры движения в виртуальный артикулятор. Этот специальный цифровой прибор воспроизводит жевательные движения нижней челюсти, что позволяет смоделировать новые зубы, идеально подходящие человеку.

Оборудование зуботехнической лаборатории справляется с изготовлением зубов почти без помощи человека.

Новые зубы: за один день – на всю жизнь

Многим до сих пор трудно поверить, что несъемные зубы, которые трудно отличить от своих собственных, можно обрести в течение одного дня. Тем не менее, это так. Благодаря новым цифровым технологиям экономия времени не отменяет, а наоборот, гарантирует надежность приобретения. В стоматологических клиниках «Реавиз» пациенту устанавливают дентальные имплантаты (искусственные корни), которые вживляются в челюстную кость. Если нужно восстановить все зубы на челюсти, возможно вживить всего четыре имплантата, на которые будет крепиться несъемная конструкция. Далее в ход снова идут сканер и специальная программа, рассчитывающая форму, величину и цвет зубов. По этому заданию роботизированный фрезер вытачивает несъемную ортопедическую конструкцию, которая сразу крепится к установленным дентальным имплантатам. Кстати, свою будущую улыбку пациент может увидеть заранее на экране компьютера – такой, какой ее смоделирует умная программа. Программы 3D-визуализации позволяют врачу не только оценить общую клиническую картину, но и визуально показать пациенту план лечения. Цифровые стоматологические программы помогают спланировать лечение с учетом особенностей пациента, чтобы конечный результат был функциональным и красивым.

- Сегодня для 3D-печати зубов мы используем керамокомпозит, - рассказал Сергей Буланов. - Это специальная пластмасса, в состав которой входит керамическая крошка. Конструкции из этого материала будут служить дольше, чем из обычной пластмассы. А их стоимость существенно ниже.

Зубы изготавливает робот – точнее и быстрее, чем человек. Для пациента это еще и заметная экономия в цене – в полтора-два раза дешевле по сравнению со стоимостью услуги в аналоговой стоматологии. Если среднероссийская цена восстановления зубов на одной челюсти в концепции «Зубы за 1 день» или, по-другому, «все на четырех» колеблется в районе 400-600 тысяч рублей, в стоматологических клиниках «Реавиз» она составит около 200 тысяч рублей. Так что в данном случае высокотехнологичная медицина делает услугу для пациента доступнее, а не наоборот.

Возможности, которые дают новые технологии в стоматологии, по достоинству оценены уже многими самарцами. С 2014 года пациентами клиник Академии стоматологии Медицинского университета «Реавиз» стали более 7,5 тысяч человек. Хотите оценить IT-стоматологию лично?

Протез по технологии «Зубы за 1 день» полностью соответствует атомическим особенностям лица.

Стоматологические клиники «Реавиз» в Самаре:

ул. Г. Димитрова, 75, т. 321-18-88

ул. Сов. Армии, 243а, т. 321-14-44

ул. Стара-Загора, 85, т. 321-11-44

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