Тыловика из Самарской ФСИН арестовали по подозрению в распространении наркотиков

При обыске у него обнаружили и изъяли более 70 свертков с наркотиками

Пакетики в коробке, сверточки в пакете, брикеты в нарядной красной бумаге со звездой, много изоленты, разнообразных емкостей, весы и наркотики на любой вкус. Когда полицейские увидели подобный ассортимент, были приятно удивлены. Они, конечно, надеялись найти запрещенку, ведь с обыском пришли не просто так. Но к такому многообразию жизнь их не готовила.

Даже перечень того, что изъято при обыске в обычной квартирке на ул.Авроры в Самаре, занимает не один лист, там описывается примерно 78 разнообразных позиций. А уж сколько места и времени заняла упаковка сверточков, порошочков и брикетиков, даже представить себе сложно.

Уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков самарские полицейские возбудили еще 8 мая. А 14 числа провели обыск у подозреваемого. По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, в квартире на ул.Аврора, куда стражи порядка нагрянули вместе со спецназом, проживала Светлана О. (договор аренды оформлен на нее), частенько там бывал (а может быть, и жил) Максим Кириченко. На момент визита силовиков - 9 часов утра 14 мая - он был там. В задержании участвовали сотрудники службы собственной безопасности регионального УФСИН.

Кириченко 38 лет, он занимает пост замначальника отдела тылового обеспечения УФСИН России по Самарской области, дослужился до звания старшего лейтенанта. Какой бес попутал его связаться с наркотиками или с лицом, которое причастно к их распространению, предстоит теперь разбираться следствию.

Вчера стражи порядка получили результаты экспертизы по веществам, которые были изъяты при обыске. Специалисты смогли опознать марихуану, гашиш, психостимулятор PVP, экстази и синтетический наркотик мефедрон. Общая масса наркотиков превысила 3,2 кг.

После этого 17 мая в полиции возбудили еще одно уголовное дело «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере», подозреваемым по нему проходит Максим Кириченко. На днях по ходатайству следствия его арестовали. Что думает офицер по поводу своего задержания, пока не известно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крымские адвокаты наркотики прятали в пакете с собачьим кормом

У них изъяли больше килограмма амфетамина (подробности)

Пустились во все тяжкие: в Самарской области химики-самоучки наварили наркотиков на 19,5 млн рублей

Присяжные уже признали их виновными, теперь судье остается вынести приговор (подробности)

«Запаниковал и поддал газу!»: несостоявшийся наркобарон из Самары рассказал, как сбил спецназовца

Прошлым летом полицейские провели изъятие крупной партии наркотиков, один из покупателей смог скрыться с места преступления (подробности)