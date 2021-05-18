Под Самарой пятые сутки продолжает тлеть незаконный мусорный полигон. Кого теперь накажут?

На месте пятые сутки дежурят пожарные расчеты. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожарные расчеты ГУ МЧС по Самарской области продолжают дежурить на незаконном мусорном полигоне около села Ташелка Ставропольского района. Уже пятые сутки подряд, с минувшей пятницы, возгорание не могут ликвидировать до конца – из-за жары и ветра мусор продолжает тлеть.

«Огонь распространялся слишком быстро»

Мусорный полигон, расположенный в 800 метрах от Ташелки, загорелся днем в пятницу, 14 мая. Площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров. На место сразу выехали пожарные расчеты - 41 человек и 14 единиц техники. Кроме подразделений 30-го пожарно-спасательного отряда, на место в течение получаса прибыли добровольные пожарные команды из Ташелки и Нижнего Санчелеево. Но огонь распространялся слишком быстро.

- Пожар начался на территории свалки бытовых отходов ООО «Волжский камень». Сначала загорелись вагончики, а затем и сам мусор на площади около гектара, - рассказали журналисту «КП-Самара» в региональном правительстве. – Из-за сильного ветра огонь успел перекинуться на территорию соседнего фермерского хозяйства. В результате приготовленный для удобрения полей навоз выгорел полностью.

Тление продолжается

Пожарные сразу же предприняли все меры для того, чтобы огонь не распространялся дальше - территорию свалки оперативно опахали еще в пятницу вечером. Также удалось сделать специальные противопожарные разрывы и между отдельными скоплениями мусора. Тем не менее, говорить о ликвидации крупного пожара пока преждевременно. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в региональном ГУ МЧС, на месте до сих пор дежурят два пожарных расчета.

- Пожар на полигоне сродни загоранию торфяника: закопанные бытовые отходы могут долго тлеть, - объяснили в ГУ МЧС. – Мы льем воду на верхние слои, но под ними продолжается тление.

Площадь возгорания составила больше гектара. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Ситуация осложняется жарой и сильным ветром. Время от времени возникают отдельные очаги пламени, пожарные проливают их водой.

- Об окончательной ликвидации пожара говорить преждевременно, для этого требуется время, - пояснили в ГУ МЧС.

«Пробы воздуха не брали»

Как заверили огнеборцы, никакой опасности для жилых домов пожар не представлял. Что касается вредного воздействия дыма от горящего мусора, которым уже пятый день вынуждены дышать жители окрестных сел, то состояние атмосферного воздуха никто не проверял.

- В день возгорания в этом не было необходимости, ветер дул со стороны Ташелки, - объяснили журналисту «КП-Самара» в ГУ МЧС.

Экологи говорят, что при сжигании бытового мусора, который содержит много различного пластика, в атмосферу выделяются вредные диоксины, образуется целый коктейль газов и ядовитая зола. Однако, как выяснилось, пробы воздуха не стали брать ни в Роспотребнадзоре, ни в Приволжском УГМС, ни в тольяттинском филиале гидрометеорологической обсерватории.

- Служба «Росгидромета» к оценке последствий пожара не привлекалась, - сообщили журналисту «КП-Самара» тольяттинские метеорологи. – Мы выезжаем брать пробы воздуха только в случае техногенных катастроф и аварий.

Арендатора накажут рублем

Как сообщили региональные власти, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности арендатора участка – ООО «Волжский камень».

- При возникновении пожара арендатор участка фактически самоустранился от ситуации,- пояснили в правительстве. – Официально, по документам, последние два года мусора на эту свалку не вывозили. Но договор аренды продолжает действовать, и «Волжский камень» несет по нему полную юридическую ответственность.

К слову, еще с 2020 года администрация Ставропольского района пытается через суд обязать ООО «Волжский камень» освободить участок от свалки и привести его в первоначальное состояние. Судебные тяжбы тянутся уже более полугода, очередное заседание должно состояться 8 июня.

- Кроме уже выдвинутых в суде требований ООО «Волжский камень» будут предъявлены и требования по возмещению ущерба, причиненного пожаром, - пояснили региональные власти. – В том числе - ресурсы, затраченные при тушении и компенсацию пострадавшему фермеру.

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