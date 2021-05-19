Медикам - льготы по ипотеке, выпускникам - выплаты: главные тезисы послания губернатора Азарова

Дмитрий Азаров обратился с посланием к губернии. Фото: Андрей Савльев

Выпускникам - 10 тысяч рублей

Губернатор поручил выдать субсидию всем вчерашним школьникам, которые поступят в местные вузы и сузы. Чтобы получить деньги, нужно будет подать заявление - скорее всего, формула появится на Госуслугах. Власти хотят, чтобы умные ребята оставались в регионе и надеются, что матпомощь станет хорошей приманкой.

Эстакада между набережными

Вторую и третью очереди набережной соединит своеобразный мост. Ожидается, что туристы будут просто в восторге. Эстакада пройдет от Вилоновского до Маяковского спуска. Проект должны представить уже скоро.

Мост через Сок открыт

На полтора года раньше запустили движение по новому мосту через реку Сок. Грандиозную конструкцию возвели меньше, чем за два года. После завершения всех работ транспортные потоки распределят между двумя мостами -

по одному автомобилисты будут въезжать в Самару, а по другому - покидать. Также планируется расширить дорогу, прилегающую к мостовым переходам. Ее сделают четырехполосной.

Весь транспорт по схеме

Губернатор поручил до 1 июля представить согласованную транспортную схему Самарско-тольяттинской агломерации. Она должна быть с единой диспетчеризацией перевозок, прозрачным тарифом внутри агломерации. Также продолжатся переговоры с РЖД и поиск финансирования для проекта городских электричек и железной дороги, которая свяжет Самару и Тольятти.

Новые больницы

В правительстве Самарской области подготовили пилотную программу комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения, которая рассчитана до 2025 года.

На 7,5 млрд рублей из федерального бюджета планируется построить новые поликлиники в Самарской области, провести ремонт и закупить новое оборудование в уже существующие учреждения. А также обновить транспортный парк лечебных учреждений.Так, в 2021-2023 годах построят поликлинику на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары, а также проведут реконструкцию поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Также в ближайшие три года начнется строительство новых лечебных учреждений в Волжском районе и Кинеле.

Льготы для медиков

Дмитрий Азаров предложил помогать медработникам с получением нового жилья. До 1 августа должны разработать предложения по частичной компенсации для медиков ипотечной ставки и части первоначального взноса на новое жилье - в том числе для педагогов.

Экология

В Самарской области для улучшения экологической обстановки проводится целый ряд мероприятий: уже удалось уменьшить общий объем выбросов в атмосферу на 7 тысяч тонн за пять лет. На 16 % снизились объемы неочищенных стоков в Волгу. С 2019 года ликвидированы 917 несанкционированных свалок.

Сейчас уже спроектированы четыре новых многофункциональных комплекса по обращению с отходами в Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Сергиевском, Хворостянском районах. В 2021 году начнется строительство восьми очистных сооружений. Их ввод в эксплуатацию позволит ликвидировать ежегодный сброс в Волгу более 19 млн тонн загрязненных сточных вод.

Для обеспечения жителей качественной водой стартуют работы по 4 объектам водоснабжения - двум в Нефтегорске и по одному в Отрадном и в Большечерниговском районах. В итоге, качественную питьевую воду получат более 60 тысяч человек.

Также губернатор отметил, что сегодня контролирующие ведомства обеспечены всем необходимым для того, чтобы следить за работающими на территории региона предприятиями. А в июне в регионе может пройти специальное заседание Совета Безопасности страны по экологии.