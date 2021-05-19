Ремонт внутридомового газового оборудования в Жигулевске стал эффективнее и безопаснее

Ремонт внутридомового газового оборудования стал более эффективным и безопасным. Фото: ГАЗПРОМ Газораспределение

Жители Жигулевска уже могут оценить, насколько качественнее стало облуживание внутридомового газового оборудования в их городе. Чтобы работать максимально эффективно, ООО «Газпром газораспределение Самара» стало участником национального проекта «Производительность труда». Сотрудникам предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенции (РЦК) предстояло найти точки роста. Улучшения решили начать с обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Этот процесс выбрали в качестве пилотного потока. Основная задача, которая стояла перед экспертами РЦК и рабочей группой, в которую вошли сотрудники предприятия, – сделать процесс ремонта внутридомового газового оборудования более эффективным и безопасным, исключить лишние непроизводственные затраты рабочего времени. Результат превзошел ожидания: увеличилась производительность слесарей по эксплуатации и ремонту, улучшилось качество и сократилось время обслуживания абонентов, работы по техническому облуживанию стали стандартизированными. Все это может повысить выручки в год на 326 040 рублей с квартиры или 978 120 рублей в год при обслуживании частного дома.

Рабочая группа и эксперты РЦК нашли около 30 точек роста. Фото: ГАЗПРОМ Газораспределение

Улучшили внутренними силами

При анализе пилотного потока рабочая группа выявила около 30 проблем и разработала план по их устранению. В частности, повышения производительности слесарей удалось добиться за счет оптимизации офисного процесса, сокращения времени поиска карточек абонентов и упорядочения носимого с собой инструмента. К единому стандарту привели и общения слесарей с клиентом. Экономить время, а значит и ресурсы, помогает единый стандарт проведения технического обслуживания. Также среди сделанного: закупка принтера, разработка и печать визиток с контактами для абонентов и организация входящего телефонного потока за счет установки мини АТС. - Мы видим в данном проекте возможность расширить наши какие-то узкие места, требующие этого, увидеть возможные недостатки и сделать это направление наиболее эффективным», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.

Накануне на предприятии подвели итоги работы над модернизацией пилотного проекта. Фото: ГАЗПРОМ Газораспределение

На пользу предприятиям региона

Нацпроект «Производительность труда», инициированный президентом Владимиром Путиным, направленный на внедрение на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производств. Это будет способствовать повышению темпов роста производительности труда по 5% в год. Таким образом, к 2024 году производительность труда в нашей стране должна вырасти на 25%. Самарская область в числе первых включилась в реализацию данного национального проекта. О необходимости повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно говорил губернатор Дмитрий Азаров.

- Повышение производительности труда — один из ключевых элементов опережающего экономического развития региона и составляющая региональной Стратегии лидерства, - неоднократно подчеркивал губернатор.

Результаты превзошли ожидания. Фото: ГАЗПРОМ Газораспределение

В нашем регионе реализацию нацпроекта «Производительность труда» курирует министерство промышленности и торговли Самарской области. В проекте уже участвуют 101 предприятие губернии. На 62 их них реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Важно, что на всех предприятиях-участниках достигнут положительный эффект. Кроме того, для участников национального проекта доступны дополнительные меры поддержки. В их числе льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. Еще один вариант поддержки - инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.