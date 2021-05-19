Дорога к «Третьяковке»: комплексный ремонт улицы Луначарского в Самаре могут завершить раньше срока

На ул. Луначарского кипит работа Фото: Ольга НОВИКОВА

С самого раннего утра на ул. Луначарского на участке от Автобусного проезда до ул.Ново-Садовой кипит работа: снует туда-сюда техника, сосредоточенно орудуют лопатами рабочие в оранжевых спецовках. Комплексный ремонт улицы, проводимый на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской ФедерацииВладимиром Путиным – в самом разгаре. Журналист «КП-Самара» побывал на месте ремонта и выяснил, как продвигаютсях работы.

Работы ведутся на средства нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" Фото: Ольга НОВИКОВА

Комплексный подход

Участок ул.Луначарского, на котором ранее вели только поддерживающий ремонт автодороги, сегодня преображается буквально на глазах. Работы по комплексному ремонту стартовали здесь в апреле – объект начали обновлять в числе первоочередных. Как рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, до 30 августа подрядчику предстоит выполнить ремонт, в том числе, покрытия проезжей части на площади около 3,5 тысяч квадратных метров. При этом по новым требованиям нацпроекта при устройстве дорожного полотна рабочие используют смеси новых марок. Они должны обеспечить повышенную устойчивость к нагрузкам. Поскольку дорожный объект после ремонта и развития инфраструктуры станет еще более востребованным, в ряде локаций будут созданы новые парковочные места на площади более 350 кв. метров.

Работы стартовали с апреля Фото: Ольга НОВИКОВА

- Особо хочу отметить, что поскольку ремонт комплексный, здесь выполняются мероприятия как по ремонту проезжей части, так и тротуаров,- подчеркнул Шамиль Халиуллов. – Пешеходные зоны с плиточным покрытием, следуя пожеланиям местных жителей, будут организованы на площади 3 тысяч квадратных метров. В этом году мы впервые применяем в Самаре новую технологию устройства съездов с тротуаров с плиточным покрытием. Если раньше располагали плиткой и обычным бордюрным камнем, то сейчас используем камень новой формы. Аналогичные используют в Москве и Санкт-Петербурге. Такие пандусы более удобны для колясок и велосипедов, да и выглядят гораздо эстетичнее.

Такие съезды устанавливают в Самаре впервые

Кроме того, в перечень работ вошло обустройство 1644 кв. м газонов, средств организации дорожного движения, замена 31-й опоры уличного освещения. Планируется установить и 27 новых мусорных урн.

Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень Фото: Ольга НОВИКОВА

Опережая график

За месяц сделано немало. Как рассказал Шамиль Халиуллов, работы на объекте производятся опережающими темпами, общая готовность улицы сейчас составляет уже более 30%. В частности, уже выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего слоя, частично уложена плитка и заменен бортовой каменьна более прочный, износостойкий. Также в настоящее время ведется установка опалубки и устройство так называемого бетонного замка, чтобы новый борт не отклонялся от проектной отметки относительно проезжей части.

По просьбе жителей тротуары выкладывают плиткой Фото: Ольга НОВИКОВА

- Работы по комплексному ремонту ул.Луначарского должны завершить до 30 августа. В этом сезоне сроки выполнения муниципальных контрактов оптимизированы – если в предыдущие годы в Самареподрядчики должны были завершать комплексныеработы к 30 октября, то в этом году – до 30 августа. Это сделано за счет оптимизации процессов без ущерба качеству работ, - рассказал Шамиль Халиуллов. – Однако на ул.Луначарского подрядчик трудится опережающими темпами, и скорее всего объект будет сдан еще раньше.

Уже выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего слоя Фото: Ольга НОВИКОВА

Важная магистраль

Как рассказали в муниципальном учреждении «Дорожное хозяйство», которое осуществляет контроль за ходом работ на всех стадиях ремонта, данный участок ул.Луначарского долгое время находился не в лучшем состоянии - здесь проходил только ремонт «картами», и необходимость в комплексном преображении назрела уже давно. Особую актуальность этот вопрос приобрел накануне предстоящего открытия филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни, где идет реконструкция.Кроме того,участок ул.Луначарского от ул.Ново-Садовой до Автобусного проезда непосредственно примыкает к скверу Памяти Борцов Революции. Этот сквер в 2021 году также комплексно благоустраивают в рамках федеральнойпрограммы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда», работа здесь кипит. И с улицы Луначарского самарцам и гостям города будет удобно идти к обновленному скверу и Третьяковке от станции метро или подъезжать на автомобиле.

Улица Луначарского инфраструктурно связана со сквером Памяти Борцов Революции. где тоже идет масштабная реконструкция. Фото: Ольга НОВИКОВА

Обновления этого участка улицы и в целом синхронной реализации комплекса мероприятий с учетом объединенной инфраструктурной составляющейс нетерпением ждали и местные жители, и студенты и преподаватели расположенного поблизости Поволжского государственного колледжа.

- Этой дорогой активно пользуются и студенты, и преподаватели, она связывает два учебных корпуса, - рассказала сотрудник колледжа Екатерина Перепелова. – Здесь невозможно было пройти, особенно зимой и весной, асфальт был разбит, огромные лужи. Приходилось идти по проезжей части, что, конечно, опасно. Так что ремонта этого участка мы очень ждали, студенты даже делали свои проекты! А сейчас по уложенной плитке ходить – одно удовольствие. Ждем окончания ремонта и открытия филиала Третьяковской галереи – обязательно будем посещать!

Совсем скоро пространство рядом с филиалом Третьяковской галереи преобразится Фото: Ольга НОВИКОВА

К настоящему времени в региональной столице все участки комплексного ремонта-2021 по нацпроекту на 5 дорогах Самары находятся в работе. Также завершено обновление проезжей части на 5 объектах ремонта по методу больших «карт» (свыше 100 п. м).