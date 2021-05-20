Журналисты «Комсомолки» узнали, кто звонит по вечерам на уличные телефоны в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пронзительный звон

Весьма странное происшествие случилось вечером 18 мая, пока мы с фотографом Светой ждали такси на пересечении ул. Ново-Садовой и Первомайской. Внезапно наш разговор прервал пронзительный звон. Мы дружно вздрогнули от неожиданности и принялись крутить головами в поисках источника звука.

- Это таксофон звонит! - обнаружила, наконец, Света.

И действительно – пронзительный звук исходил от стены дома, на которой висел красный таксофон. Признаюсь честно – мы были весьма заинтригованы. Надо же – уличный телефон до сих пор работает! Тем более что, оглянувшись по сторонам, мы не обнаружили никого, кому мог бы быть адресован этот звонок.

- Давай ответим! – не удержалась я, подгоняемая журналистским любопытством.

И сняла трубку.

«Вы лечите роботов-голосовых ассистентов?»

Вначале в трубке раздавались лишь треск и шуршание.

- Алло! Алло! Кто это?- поторопила я неведомого абонента.

Наконец раздался приятный женский голос, который попросил услышать неведомого Александра Георгиевича.

- Александра Георгиевича тут нет. Кому вы звоните? – попыталась я помочь неведомой девушке.

Однако дальше в диалог неожиданно вмешался бархатный мужской баритон.

- Александр Георгиевич не может вам ответить. Это ассистент Олег, что ему передать? – спросил он.

- Я бы хотела поговорить именно с Александром Георгиевичем, - настаивала девушка. - У нас для него бесплатная медицинская консультация.

Ого, кажется, мне удалось подслушать чужой телефонный разговор, да еще и со спамером Сколько развелось таких спамеров, даже до таксофонов добрались!

- Медицинская? А вы можете осмотреть робота – голосового ассистента? – поинтересовался мужской голос. - Кажется, у меня "хрипы" в области динамика.

Такое предложение явно выбило девушку из колеи. Обсуждать бесплатные медицинские услуги с роботом-голосовым ассистентом она явно оказалась не готова.

- До свидания, извините, - ретировалась она.

- Славный денек. Защитил Александра от спамеров , - похвастался Олег, оставшись на проводе. – Непростая у меня работа, но благородная. Ух, кажется, опять звонят.

В трубке раздались короткие гудки.

- Ой, кажется, я подслушала чужой разговор, - призналась я фотографу.

Неслучайные звонки

Конечно, мы не могли оставить этот странный случай просто так, и попытались выяснить, кто же совершает такие странные звонки на таксофоны в Самаре по вечерам. По запросу «ассистент Олег» интернет выдает голосового помощника от Тинькофф. Оказывается, функция робота-секретаря, своеобразного механического ассистента в наш век автоматизации и современных технологий становится все популярнее.

- Ровно в 20.06 по местному времени на таксофоны в разных городах страны *начинает* звонить голосовой помощник Олег, - пояснили в компании по нашему запросу.

Как выяснилось, кроме разговора со спамером есть и другие - например, самарцы могут услышать зажигательную музыку, в которой «Защитник Олег» отбивается от нежелательных звонков, или рассказ, как не стать жертвой спамеров или мошенников. Полезно – обязательно надо будет послушать!