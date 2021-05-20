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Происшествия20 мая 2021 11:15

«Прыгнул в воду прямо в одежде»: как погиб мужчина, пытавшийся спасти утопающую девочку в Самарской области

Очевидцы рассказали журналисту КП-Самара подробности трагедии
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Дмитрий Алексеенко не дожил до своего дня рождения всего один день

Дмитрий Алексеенко не дожил до своего дня рождения всего один день

Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области в селе Подстепки19 мая 2021 года произошла трагедия на пляже. 56-летний мужчина, пытаясь спасти тонувшую школьницу, сам попал в водоворот и утонул. Свидетели ЧП рассказали журналисты КП-Самара, что произошло в тот день на пляже и почему мужчина не смог спастись.

- Мы с друзьями поехали отдыхать на пляж. Чуть позже сюда приехала девочка лет десяти на велосипеде. Она была одна, - рассказали журналисту КП-Самара отдыхающие.

Спасатели обнаружили тело погибшего через два часа после начала поисков

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Девочка решила искупаться и зашла в воду именно в том месте, где самое сильное течение. В какой-то момент водоворот начал затягивать ребенка на дно, тогда на помощь тонувшей школьнице бросился Дмитрий Алексеенко. По словам очевидцев, мужчина употреблял на берегу алкогольные напитки.

- Он прыгнул в воду прямо в одежде, по его состоянию можно было точно сказать, что выпил он немало. Также на помощь ребенку бросилась еще одна женщина, - рассказала Екатерина, которая стала свидетелем всего происходящего.

Мужчина прыгнул спасать ребенка прямо в одежде

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Женщина умела хорошо плавать и быстро спасла девочку, а Дмитрий не смог справиться с течением и утонул. Очевидцы начали звонить в службу спасения.

- Вызов поступил около половины четвёртого вечера. К месту происшествия были направлены водолазы из Тольятти. Поиск тела утонувшего продолжался около двух часов. В 19:30 мужчина был найден и извлечен из воды на берег, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

По словам очевидцев, теперь это место, где произошла трагедия, закрыли. Местным жителям запретили там купаться.

Сейчас пляж закрыли, купаться там запрещено

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как стало известно журналисту КП-Самара, погибший Дмитрий Алексеенко не дожил до своего дня рождения всего один день. 20 мая ему могло бы исполниться 57 лет. Друзья погибшего рассказали, что у Дмитрия есть сын, он живет в Украине. Мужчина давно был в разводе и практически не имел друзей. Обычно он приходил на пляж один.

Редакция КП-Самара выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеенко.

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