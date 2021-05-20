«Не могла сдержать слез»: самарчанка, пострадавшая от вандалов на кладбище, получила деньги от анонимного доброжелателя

Неизвестные вандалы надругались над могилами. Фото: предоставлено "Комсомолке"

История с вандалами, осквернившими четыре десятка могил на кладбище в поселке Управленческий, получила неожиданное продолжение. Прочитав в публикации «КП-Самара» о самарчанке Наталье, которая два года копила на памятник бабушке и маме и лишилась его всего через неделю после установки, один из читателей не смог остаться равнодушным. Он прислал в редакцию «КП-Самара» конверт с деньгами для Натальи: 30 тысяч рублей на восстановление разрушенного надгробия.

Пожелал остаться неизвестным

Письмо пришло без подписи и обратного адреса – доброжелатель пожелал остаться неизвестным.

- Это не реакция на статью «какие гады эти вандалы», - пишет анонимный читатель в сопроводительном письме. – Имеется возможность помочь хотя бы одной женщине по имени Наталья, указанной в статье. Помочь одному, и чем быстрее, тем лучше. Раньше такого не было? Всегда что-то бывает в первый раз…

Вот такое письмо принесли в редакцию "КП-Самара" Фото: Ольга НОВИКОВА

В большой конверт оказалась вложена распечатка статьи и второй конверт – с деньгами. Мы поспешили связаться с пострадавшей от действий вандалов, чтобы обрадовать ее и передать деньги.

Редакция передала деньги Наталье Фото: Ольга НОВИКОВА

«Всегда верила, что добрых людей больше»

Услышав о неожиданной помощи от совершенно неизвестного человека, Наталья опешила.

- Я тронута до слез тем, что незнакомые люди откликнулись и решили мне помочь, - призналась она. – Хочу выразить искренние слова благодарности за благородное дело, которое совершил добрый человек. Трудно передать мое состояние… Я всегда верила, что добрых людей много, их больше, чем злых. Сейчас моя вера укрепилась. Я не могла сдержать слез, осознавая, что есть добрые, неравнодушные люди, которым небезразлично чужое горе. Спасибо огромное за помощь! Теперь у меня появилась возможность раньше восстановить памятник, займусь этим сразу, как на кладбище закончатся следственные действия.

Наталья признается - узнав о неожиданной помощи, не смогла сдержать слез Фото: Ольга НОВИКОВА

Наталья признается – до сих пор не может понять, что двигало вандалами, осквернившими чужие могилы.

- Непонятно, как выбирали памятники, - говорит Наталья. – У меня сломали новый памятник, неподалеку – еще один новый, недешевый. Но при мне женщина пришла с девочкой, одеты скромненько, в слезах. Говорит, дескать, вот у меня четыре креста - кому они мешали, что их выдернули и разломали?..

Сейчас правоохранители продолжают расследование. «КП-Самара»будет следить за развитием событий.

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