Врач объяснил, чем грозит самарцам раннее начало сезона аллергий в этом году

Ранняя жара сдвинула сезон аллергий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году из-за аномально жаркой погоды растения в Самаре расцвели раньше времени. И первыми преждевременный приход лета на себе почувствовали аллергики. Чем грозит самарцам раннее начало сезона аллергий, как предотвратить обострения и помогут ли аллергикам медицинские маски, рассказала журналисту «КП-Самара» главный детский аллерголог-иммунолог Самарской области Светлана Батаева.

Сроки сдвинулись

Как рассказала Светлана Батаева, в этом году сезон аллергии на пыльцу – поллиноз – в Самарской области действительно стартовал на две недели раньше обычного.

- Сейчас идет цветение деревьев, соответственно аллергики реагируют на пыльцу березы, ольхи, лещины, а также одуванчиков, - пояснила Светлана Геннадьевна.

А вот тополиный пух, также заваливший улицы раньше времени, вопреки расхожему мнению не вызывает аллергической реакции – только механическое раздражение слизистой оболочки носа.

- Обычно говорят о трех «волнах» сезонной аллергии – на цветение деревьев весной и в начале лета, на луговые травы в середине лета и на цветение сорных трав в июле, августе и сентябре, - говорит Светлана Батаева. – Сейчас из-за погоды мы видим смещение сроков аллергий в сторону опережения. Соответственно, второй и третий периоды также начнутся раньше. Они могут «накладываться» друг на друга, если человек реагирует на различные виды аллергенов. Но сила аллергической реакции будет зависеть от индивидуальных особенностей пациентов.

Из-за раннего начала сезона аллергий чувствительным самарцам пришлось раньше времени отказаться от продуктов, провоцирующих и усиливающих аллергическую реакцию.

- Речь о так называемой перекрестной аллергии, - объясняет врач. – Если мы говорим о реакции на цветение деревьев, то ее могут спровоцировать или усилить употребление яблок, груш, орехов, сельдерея, моркови, петрушки, картофеля. Реакция индивидуальна и список опасных продуктов становится понятен только после обследования конкретного пациента.

Маски, очки и мокрая марля

Эксперт рассказала, как можно снизить аллергическую реакцию и избежать обострений. Помимо специфической лекарственной терапии помочь может ношение ставших уже привычными за последний год медицинских масок.

- Медицинские маски нацелены в первую очередь на защиту от инфекций, но могут уменьшить и количество вдыхаемых аллергенов. Если человек лечится, принимает необходимые препараты, то ношение маски будет способствовать снижению аллергической реакции. Но важно носить маску правильно, чтобы она закрывала и нос, и рот, - говорит медик. – Следует помнить, что аллергены могут воздействовать и через конъюктиву глаза, поэтому в ветреную погоду для защиты глаз может быть эффективным ношение очков (например, солнцезащитных).

Еще одним действенным средством защиты могут стать специальные фильтры и спреи для носа, создающие на слизистой оболочке тоненькую пленку.

- Важно: обновлять эту пленку нужно после каждого чихания, - напоминает эксперт.

Иммунолог напомнила: в период обострения сезонных аллергий делать прививки, в том числе от коронавируса, не стоит. А вот если обострения сезонной реакции в данный момент отсутствует, то вакцинироваться можно.

Также эксперт напомнила, как предотвратить обострение аллергии:

- Лучше меньше находиться на улице в жару, - говорит доктор. – Максимальный выброс пыльцы происходит до обеда. Гулять лучше вечером или после дождя. По приходу домой примите душ, так как пыльца может осесть на волосы, кожу, одежду. Окна в помещении лучше держать закрытыми или занавесить мокрой марлей или тканью. А еще не забывайте вовремя обращаться к аллергологу за назначением лечения. Сейчас есть не только препараты, помогающие облегчить симптомы, но и аллерген-специфическая иммунотерапия, которая позволит избавиться от повышенной реакции организма. Правда, проходить такое лечение рекомендуется не в сезон аллергий, а зимой.