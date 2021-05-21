Сотрудники «Транснефть - ТСД» привели в порядок Ботанический сад в Самаре

Руководство и рядовые сотрудники работали в команде. Заместитель генерального директора по экономике Рустем Фатыхов руководил погрузкой сухих веток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский Ботанический сад — это уникальный памятник природы, который расположен в Октябрьском районе Самары. В саду более 3,5 тысяч разнообразных растений, а некоторые из них даже занесены в Красную книгу. Цветущий и аккуратный вид этого зеленого островка среди каменных джунглей — это заслуга многих людей. Речь идет не только о научных сотрудниках Самарского университета, ухаживающих за растениями, но и о неравнодушных жителях города, которые каждый год приходят на помощь, убирая мусор и расчищая сад от сушняка. В их числе работники ООО «Транснефть – Трубопроводная строительная дирекция».

«Транснефть ТСД» провели ежегодный субботник в Ботаническом саду. Фото: Елена ШТРАУС

Это уже пятая акция, которую «Транснефть – ТСД» организует совместно с руководством Ботанического сада и при помощи администрации Советского внутригородского района Самары.

На плечи Дмитрия Штаера легло руководство тяжелой техникой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы проводим субботники в Ботаническом саду ежегодно, начиная с 2016 года. В прошлом году, в связи с пандемией традиционную акцию, к нашему большому сожалению, пришлось отменить. Сейчас же мы с новыми силами продолжили облагораживать этот уникальный памятник природы, который так любят и ценят жителя Самары, - рассказал начальник управления транспортного и хозяйственного обеспечения общества Дмитрий Штаер.

Жара успешной работе не помешала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники предприятия собирали опавшие листья и сухие ветки. Мужчины таскали бревна, а девушки и дети усердно работали граблями и метлами. В общей сложности в субботнике приняли участие около пятидесяти сотрудников предприятия. Силами волонтеров удалось облагородить Каштановую аллею.

Дети сотрудников усердно помогали родителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убраться в парке пришли более пятидесяти сотрудников, многие – с семьями. Заместитель начальника одного из отделов управления комплектации взял с собой на субботник жену Анастасию Мурзенкову и маленького сына. Девушка участвует в мероприятии первый раз.

Анастасия с маленьким сыном впервые пришли на субботник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сейчас сын уже достаточно большой, чтобы можно было с ним приехать сюда. Мы раньше уже бывали в Ботаническом саду и нам здесь очень нравится. «Что может быть лучше, чем провести время с семьей на свежем воздухе и помочь сотрудникам сада в уборке территории», - говорит она.

Яна и Ильнара обеспечивали участников субботника так необходимой в жару водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие из сотрудников приезжают на субботник не первый год. Молодые специалисты Яна и Ильнара здесь уже в третий раз.

- Это отличная возможность помочь саду и провести время с пользой. Мы и сами приходим сюда гулять, и очень хочется любоваться красивым и чистым пространством. Да и посетителям Ботанического сада приятнее находиться в чистом уютном месте, а значит, мы все делаем правильно, - отметили девушки.

Заместитель генерального директора Александр Вдовин не в первый раз участвует в субботнике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботнике в Ботаническом саду приняли участие не только рядовые сотрудники, но и руководители ООО «Транснефть - ТСД».

Генеральный директор Андрей Сюмак готовит сухие стволы для погрузки. Фото: Елена ШТРАУС

- Я считаю, что сами жители должны помогать улучшать пространство вокруг себя. Ботанический сад – это жемчужина Самары, которая очень нуждается в уходе и помощи. Объем работ очень большой, понимаю, что администрация не может позволить себе иметь столько сотрудников, чтобы привести всю эту огромную территорию в порядок, - отметил Рустем Фатыхов, заместитель генерального директора по экономике ООО «Транснефть – ТСД».

Ребята постарше не отставали от своих отцов и таскали тяжелые ветки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Ботанического сада Светлана Розно очень рада такой помощи от специалистов ООО «Транснефть - ТСД». В Ботаническом саду нет специальной бригады уборщиков, как в парках или скверах Самары. За деревьями и кустарниками в саду ухаживают научные сотрудники, а после зимы сад приводят в порядок исключительно силами волонтеров.

Светлана Розно, директор Ботанического сада, благодарна неравнодушным к природе горожанам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я благодарна всем участникам, которые пришли сегодня к нам. Это, безусловно, нужно Ботаническому саду. Сад существует с 1932 года, и он всегда принадлежал различным образовательным бюджетным учреждениям. Денег на его содержание выделяется меньше, чем это необходимо, поэтому помощь волонтеров очень важна для нашего «зеленого островка» в городе, - рассказала директор сада Светлана Розно.

С территории сада было вывезено 4 больших грузовика древесного мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам проведенного субботника, силами сотрудников общества было вывезено с территории Ботанического сада четыре огромных грузовика сухих веток, бревен и опавших листьев. Волонтеры, несмотря на приятную усталость от выполнения хорошего дела, в один голос говорят, что будут продолжать традицию и в следующем году обязательно придут на очередной субботник. Ведь это здорово - сделать мир вокруг себя немного чище!