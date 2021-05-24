Кто из таксистов Самары зарабатывает больше

Фото: Shutterstock

За последний год работа в такси для многих россиян стала постоянным источником дохода. Представители таксопарков Самары согласны: после пандемийных локдаунов водителей прибавилось. Но проблемы в этом не видят, поскольку работы хватает всем.

О такси в Самаре и доходах водителях мы поговорили с директором парка «Такси-Ком» Дмитрием Журавлевым. Через компанию работают более двух тысяч самарцев.

ЭРА АГРЕГАТОРОВ

— Сегодня в такси приходят разные люди. Конечно, большинство это мужчины от 25 до 45 лет. Но есть и уникальные водители. Например, у нас работает Пелагея Борисова — знаменитая бабушка-таксист.(https://www.samara.kp.ru/daily/26858.5/3901159/) Ей уже за 70 лет. Работают слабослышащие водители. Им сложно найти нормальную работу — в привычном понимании этого словосочетания. А здесь они не просто работают, а хорошо зарабатывают. Такси открыто всем, — рассказывает Дмитрий Журавлев.

С наступлением эры агрегаторов, таксисты, которые работают «от бордюра», в Самаре практически исчезли. Достать смартфон и в два жеста заказать машину куда проще, чем ловить авто на улице и договариваться.

— Мы сотрудничаем с Яндекс.Такси. В Самаре через агрегатор делают больше всего заказов, — продолжает собеседник. — Не бывает такого, что высадил пассажира и полчаса простаиваешь в ожидании следующего. Некоторые говорят, что заказы «дешевые» для водителей. Это не так. Даже если они немного дешевле, чем у других, то общим количеством поездок по итогу рабочего дня все равно набираешь большую сумму. Объясню, почему.

ПИКОВЫЕ ЗОНЫ И БОНУСЫ

По словам Дмитрия Журавлева, водители, которые работают на арендованных авто в Самаре, получают от 50 тысяч рублей. Если таксист на своей машине, то больше.

— В целом работа прибыльная — мы этого не скрываем. Больше зарабатывают те, кто хорошо знает город и не отказывается от заказов. Последнее особенно выгодно, с учетом бонусов. Например, в Яндекс.Такси есть доплаты для водителей. Сделал 50 заказов за три дня — получил 3000 рублей сверху. Плюс есть такое понятие как «минимальная стоимость поездки». Оно применяется к пиковым зонам, там, где пассажиры делают много заказов. Например, в вечерний час пик. С такого заказа доход водителя минимум 250 рублей за поездку.

Многие таксисты Самары работают по свободному графику. Некоторые таксопарки предлагают форматы, например, 12 часов два через два дня или три через три дня.

— Но у нас график только для водителей,которые постоянно арендуют машины. Остальные выходят, когда и сколько хотят. Все зависит от трудолюбивости человека. Можно выйти на пару часов и заработать 1000 рублей. А можно отработать обычные рабочий день и на заказах в пиковые часы поднять доход до 5000 рублей за смену, — объясняет собеседник.

Недавно самарские таксисты получили дополнительные источники дохода. Например, зарабатывают обладатели фургонов на специальном тарифе «Грузовой». Растет спрос на доставку. Можно развозить не пассажиров, а выполнять просьбы о перевозке негабаритных вещей.

— Плюс в том, что для курьеров нет утвержденного стандарта автомобилей. Даже если у вас старая легковушка, в которой нельзя по правилам сервиса брать пассажирские заказы в агрегаторе, то можно выходить на доставку. При этом заработок тут не сильно меньше, чем в пассажирских перевозках.

КСТАТИ

Смотрим реальные заработки таксистов

Мнения руководителей и людей «на земле» нередко расходятся. Поэтому было интересно узнать о доходах водителей из первых уст. В Самаре есть сообщества таксистов в соцсетях. Там говорят о том, кому как работается в конкретном парке, обсуждают автотемы, а иногда речь заходит о деньгах.

Сообщества закрытые, нужно подавать заявку. Администраторы отбирают только тех, кто сможет подтвердить, что работает в такси. Наш корреспондент представился новичком, который хочет узнать у опытных водителей, к какому парку лучше подключиться.

В группе таксистов в середине мая обсуждали доходы. В комментариях к посту некоторые водители выкладывали скриншоты своих приложений. Мы скроем фамилии и фото

Этот снимок экрана выложил Евгений в среду. Получается, что за три дня его доход 8,3 тысячи рублей. Сумма уже после вычета всех комиссий.

Это доход Сергея из Самары за апрель — почти 80 тысяч рублей. Он работает на своей машине. Водитель уточнил, что еще 10 — 15 тысяч он ежемесячно закладывает на бензин и мелкосрочный ремонт.

Вновь снимок от Сергея. Заработок с 10 по 16 мая. На неделе он работал пять будних дней и вышел на линию в ночь с субботы на воскресенье. Итог — более 19 тысяч рублей.

За первые две недели мая у этого водителя 48,6 тысяч рублей.

У Александра на арендном авто за три недели мая уже 70 тысяч рублей. Аренда машины для работы большинству самарцев обходится в среднем в 1300 рублей в сутки. Плюс расходы на бензин.

Резюмируя, заметим, что цифры руководителя автопарка и водителей оказались примерно одинаковыми.