Фантазия без границ: как дети тольяттинских химиков видят работу своих родителей

В этом году на конкурс поступило более 400 работ. Фото КуйбышевАзот.

Творческий конкурсдетского творчества проводится уже четырнадцатый год подряд и собирает большое число участников. В этом году он в очередной раз продемонстрировал, как много фантазии и таланта могут проявить ребята, перекладывая работу мам и пап, бабушек и дедушекиз их рассказов на бумагу. В художественном «соревновании» приняли участие дети и внуки работников тольяттинского предприятия. Мальчишки и девчонки в этом году побили рекорд по количеству рисунков - на суд профессионального жюри было выставлено 438 рисунков от 401 юного художника. Комиссия, в которую входят специалисты Тольяттинского художественного музея, тщательно оценивала каждый шедеврподрастающихдарований. Как выбрать лучших, когда каждая работа – самобытная, яркая, непохожая ни на что? Здесь нарисованы и мамы – лаборантки химического анализа, внимательно наблюдающие за реакцией разноцветных веществ в колбах. И папы, серьезно позирующие у станков и пультов с мигающими лампочками. И сам завод предстал на картинах подрастающего поколения добрым великаном – «для производства облаков», как подписала свое произведение шестилетняя Маша Дикушина. И ведь действительно, облака пара из градирен, охлаждающих воду, служат объектом пристального внимания и особенно заметны зимой в морозную погоду. Каждый день из охлаждающих установок испаряется объем воды, сопоставимый с объемом 28 городских плавательных бассейнов.

Жюри пришлось потрудиться, чтобы определить победителей. Фото КуйбышевАзот.

Конкурс детского рисунка – важная часть профориентации новой смены. На заводе работает много славных трудовых династий, и очень возможно, что однажды кто-то из авторов живописных произведений свяжет с предприятием свою судьбу.

- Это добрая традиция нашего предприятия, когда в преддверии профессионального праздника химиков, юные художники – дети и внуки наших сотрудников, - принимают участие в конкурсе детского рисунка, - рассказала начальник управления информации Елена Косова. -Приятно видеть, как ребята раскрываются в творческом поиске. Это всегда интересные сюжеты, не замыленный взгляд и яркая реализация. Профессиональное жюри ежегодно дает высокую оценку работам, участвующим в конкурсе. И каждая победа в нем – предмет гордости как для юных художников, так и для их родителей, бабушек и дедушек.

Без подарков не остался ни один юный художник. Фото КуйбышевАзот.

Победителями конкурса «Мои родители работают на КуйбышевАзоте» стали Александра Рамодина (5 лет), Мария Дикушина (6 лет), Игорь Казаев (9лет) и Полина Журина (15 лет). Еще 12 юных художниковбудут награждены поощрительными призами. Но без приятного подарка не останется ни один талант.