Самарский метрополитен одним из первых в России включился в нацпроект «Производительность труда»

Подвели итоги трехмесячной работы. Фото: РЦК

Самарский метрополитен старается стать еще удобнее и комфортнее для горожан. Основной приоритет в его работе - качество обслуживания пассажиров. Поэтому сотрудники самарского метро с азартом включились в национальный проект «Производительность труда», который в нашем регионе курирует министерство промышленности и торговли Самарской области. Участие в проекте позволяет вместе с экспертами регионального или федерального центра компетенции найти точки роста и улучшить рабочий процесс исключительно внутренними ресурсами. МП «Самарский метрополитен» в национальном проекте всего три месяца, а результату уже заметны.

Улучшать начали процессы по обслуживанию станций, тоннелей, путевого хозяйства и различных систем, обеспечивающих энергоснабжение и движение поездов. Все эти работы проводятся в ночное время, когда для пассажиров вход закрыт.

Улучшения уже заметны. Фото: РЦК

Нашли и устранили проблемы

Первым дело на МП «Самарский метрополитен» была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудник предприятия и эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Совместно они провели диагностику текущего состояния одного из важнейших производственных участков - переборки узла крепления контактного рельса. Этот процесс был выбран в качестве пилотного проекта.

- Прошли семь базовых курсов обучения. Наряду с обучением выходили на эталонный участок, - рассказывает о том, как велась работа, главный инженер службы пути Самарского метрополитена Алексей Белоглазов. - При разработке карты непрерывного потока ценности мы увидели наглядно те имеющиеся проблемы, с которыми сталкивались ежедневно, но сами не могли разобраться досконально.

Совместно с экспертами сотрудники выявили около двадцати точек роста - выполнение работ старым инструментом, долгий поиск инструмента на складе и многие другие сложности. Найти проблемы помогли инструменты бережливого производства: картирование, наблюдение и хронометраж на рабочих местах.

Рабочая группа предложила провести специальное электроосвещение на эталонный участок, упорядочить рабочие инструменты, организовать стеллажное хранение. И все это уже помогло сэкономить время и повысить качество обслуживания.

Теперь на техническое обслуживание уходит меньше времени, а качество стало выше. Фото: РЦК

- Для работников метрополитена, которые осуществляют техническое обслуживание путей сообщения, изменится многое. За отведенный им промежуток времени они будут делать намного больше, качественнее. Будет изменена комплектация инструментов на складах, - прокомментировал руководитель проекта РЦК Михайлов Михаил. - За счет внедрения этих улучшений мы сможем достичь целевого состояния пилотного потока – нового способа работы с целью повышения производительности труда. По сути, целевое состояние – это задачи предприятия на следующие три месяца, результатом выполнения которых будет являться уменьшение времени протекания процесса на один узел, уменьшение излишних запасов ремонтных материалов и увеличение выработки.

Подводя промежуточные итоги, рабочая группа и эксперты отметили, что уже сейчас сократилось общее время проведения работ, повысилась эффективность.

Вдохновленные результатами сотрудники уже смоделировали идеальное состояние производства. Ведь Самарский метрополитен заинтересован в максимально эффективном использовании рабочего времени во время ночного «окна». За эти часы в метро идут важнейшие процессы, которые влияют на комфорт и безопасность пассажиров - обслуживание станций, тоннелей, путевого хозяйства и различных систем, обеспечивающих энергоснабжение и движение поездов. Предполагается, что к запланированным показателям в самарском метро придут к середине июля, а к идеальным - в конце года.

Для повышения качества жизни людей

Национальный проект «Производительность труда» проект был инициирован главой государства.

- Генеральный способ решения проблемы - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан, - неоднократно подчеркивал Владимир Путин.

Согласно планам, к концу 2024 года участниками нацпроекта должны стать 6335 тысяч предприятий базовой несырьевой отрасли экономики России. Самарская область включилась в реализацию национального проекта одной из первых. О важности повышения производительности труда заявлял глава области Дмитрий Азаров. Ведь именно этот элемент один из ключевых для опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной Стратегии лидерства. В послании к жителям и депутатам от 18 мая глава Дмитрий Азаров добавил, что повышение производительности не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей.

Найти точки роста помогли эксперты РЦК. Фото: РЦК

Для предприятий участие в проекте – это возможность модернизировать процессы внутренними силами и получить дополнительные меры поддержки от региональных и федеральных властей. Уже более 100 предприятий губернии стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Дмитрий Азаров поставил задачу вовлечь в нацпроект к концу 2024 года 169 самарских предприятий.

Отметим, повысить производительность труда может любая компания, подходящая под критерии нацпроекта. Узнать подробнее и подать заявку на участи можно на сайте www.производительность.рф.