В десять лет в Третьяковке: картина девочки из Самары выставлена в главной галерее страны

Так смотрятся "Параллельные миры" Альмендеевой в Третьяковке Фото: Данила ТЕЛЕГИН

На втором этаже Новой Третьяковки, что в Москве, разместилась футуристического вида конструкция. Вокруг своей оси вращается схематичная модель Земли, в которую вмонтированы 15 картин. Рядом - большой изогнутый экран. И на нем одна за другой эти картины появляются с подписями на космическом фоне. Так выглядит экспозиция “Поколения М” – достаточно компактная, но тем не менее эффектная.

Работа Софии Альмендеевой, десятилетней девочки из поселка Угловой Самарской области - одна из тех, что могут надолго удерживать внимание зрителя. Картина под названием “Параллельные миры” заставляет фантазию как следует поработать. В ее симметричных абстрактных узорах можно увидеть зверьков (если спросить автора, выяснится, что это барсуки) или карту рельефа вымышленной местности. А может и вовсе туманности далеких галактик, ведь тема выставки - космос.

Выставка появилась в Третьяковке как итог уже пятилетнего партнерства музея с компанией МТС и поддержки ее благотворительного проекта “Поколение М”. Несколько лет назад российский оператор запустил сайт, на котором дети всей страны могут творчески реализоваться. В этом им помогают эксперты, среди которых есть известные медийные личности. Так, вокальные премудрости участники “Поколения М” постигают с Полиной Гагариной, модельеров учат Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, с актерами работают педагоги ГИТИСа. Каждый заработанные лайк, комментарий или репост МТС конвертирует в реальные рубли, и все они отправляются на лечение больным детям. Поощрения, которые можно получить в конкурсах, дают огромный импульс к тому, чтобы познавать и творить.

Победителям "Поколения М" удалось посмотреть в Третьяковке выдающуюся выставку “Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии”. Источник фото: пресс-служба МТС

София Альмендеева в свои десять теперь может сказать, что выставлялась в Третьяковке. Что ей довелось учиться у выдающегося российского художника Ростана Товасиева, познакомиться с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, побеседовать с президентом МТС Вячеславом Николаевым. Кроме того, вместе с другими детьми София побывала в автобусной экскурсии по Москве и получила порцию вдохновения на впечатляющей выставке “Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии”.

“Победа была для меня неожиданной, - рассказывает София. - Я отправила на конкурс четыре или пять работ. Почему-то выбрали именно эту, хотя я не считаю, что она самая лучшая. Картину я нарисовала на уроке в художественной школе, хотя и не успела сделать ее за один урок. Мы проходили тогда технику монотипии”.

Космическая столица Самара, в которой скоро открывается филиал Третьяковской галереи - и вдруг девочка оттуда попадает на выставку в московской Третьяковке с работой космической тематики. Совпадение? “Конечно, - говорит генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Девочка из Самары победила в числе многих других участников из самых разных городов. География проекта, как всегда крайне обширная. Но, наверное, для человека из Самары, тема космоса ближе, чем для жителей других городов. И неслучайно она будет главной темой одной из первых выставок, которые мы развернем в реконструированном здании Фабрики-кухни”.

София на мастер-классе Ростана Товасиева Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Ростан Товасиев, как куратор художественного направления, в Москве провел для детей мастер-класс. Впрочем, его методика такова, что ребят он учит вовсе не художественным техникам, а смотреть внутрь себя и находить свободу для самовыражения.

“Все, что я делаю в рамках этого конкурса - стараюсь максимально дистанцироваться и не мешать детям творчески выражаться, - рассуждает Ростан Товасиев. - Я тут работаю как первая ступенька ракеты, которая выводит воображение на высокую орбиту. Выбирать, какой из детских рисунков лучше, а какой хуже - совершенно невозможно. Почему здесь оказались эти работы - сложный вопрос и даже бесполезный. Ведь, будучи сам художником, я не понимаю закономерностей артистического успеха. И сам для себя я решил не тратить время на объяснение всего этого”.

Руководство МТС смотрит на поддержку одаренных ребят глобально. “Поколение М” важно для компании не только потому, что, помогая детям, легче завоевать сердца потребителей цифровых услуг. Есть еще и рынок труда, которому чем дальше, тем нужнее нестандартно мыслящие и креативные работники.

“Чем больше мы увлекаемся искусственным интеллектом и роботами, которые хорошо делают рутинные операции, тем сложнее становится некоторым людям найти работу. Творчество, возможность найти что-то новое выходит на первый план. Поэтому мы считаем важным поддерживать творческие начинания”, - объясняет президент МТС Вячеслав Николаев.

София Альмендеева рядом с президентом МТС Вячеславом Николаевым и генеральным директором Третьяковки Зельфирой Трегуловой. Источник фото: пресс-служба МТС

Одна из центральных идей “Поколения М” заключается в том, что география в мире высоких технологий перестает иметь значение. Проживая в поселке Угловой, можно творить, получая обратную связь от именитого наставника, достигать совсем не детских пиков артистической карьеры, да еще и помогать сверстникам. Но сложно не гордиться тем, что именно в Самарской области талантливых ребят особенно много.

“Очень много детей из Самарской области участвует в проектах “Поколения М”, - комментирует начальник отдела по работе с регионами МТС Ольга Юркова. - Например, сестра нашей победительницы Софии Альмендеевой, Екатерина, в 14 году была признана лучшей певицей и выиграла вокальное направление конкурса “Поколение М”. В качестве приза ей досталась возможность выступить на одной сцене с победителями проекта “Голос. Дети”. Очень активно в Самаре развивается направление дизайна. Анастасия Ситдикова благодаря “Поколению М” создала собственную модную коллекцию вместе с известным модельером Игорем Гуляевым и представила ее на Неделе высокой моды. Еще двое ребят попали со своими работами в “Энциклопедию будущего”. Словом, регион очень талантливый”.

Экспозицию “Поколения М” в Новой Третьяковской галерее в Москве можно будет увидеть до 3 июня.