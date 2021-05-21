Почему команда «Крылья Советов» из Самары называется именно так

Команда на матче московских и куйбышевских "Крыльев Советов" в 1946 году. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сообщество “Крылья Советов” (Самара). Новости в соцсетях поделилось теорией известного футбольного портала о происхождении названия команды. Будто бы футбольный клуб нарекли в честь самолета ПС-9 или АНТ-9, считавшимся в свое время большим достижением советской авиационной промышленности. Но если вникать в подробности, то связь названий не кажется столь прямой.

Пассажирский самолет “Крылья Советов” действительно был выдающимся ближнемагистральных трехдвигательным летательным аппаратом. Для 1929-го. Его испытания завершились в июне того года, а уже в июле он совершил триумфальное европейское турне, посрамившее скептиков. Добровольное спортивное общество для профсоюзов рабочих авиапромышленности, которое учредили в мае 1936 года, несомненно было не стыдно назвать в честь самолета. И вслед за ним название “Крылья Советов” примеряли клубы Запорожья, Бердянска, Иркутска, Рыбинска и Горького.

Однако к началу Великой Отечественной войны ПС-9 не был актуальным и к тому же имел за плечами внушительный список авиакатастроф, не всегда происходивших по вине пилотов. Куйбышевская футбольная команда “Крылья Советов” была образована в 1942-м, преимущественно из спортсменов эвакуированного воронежского автозавода. В это время в Куйбышеве уже вовсю производили Ил-2 — несомненно, главный символ авиационной промышленности города. Так что причины, по которой команда обрела свое название — это ее принадлежность к одноименному ДСО и, как сейчас бы сказали, инерционный характер нейминга. Точно так же вторую половину сезона 1953-го команда провела под названием “Зенит”.

Свой первый шанс потерять название “Крылья Советов” команда получала еще в 1945 году с переходом под крыло моторостроительного завода имени Фрунзе. Позже, в 1948 -м, за него пришлось сражаться с одноименным московским клубом - Куйбышев тогда выиграл. В 1969-м КС чуть не стали “Металлургом”, когда “поглотили” одноименную команду. А вот инициативу по переименованию, которую депутат Самарской губернской думы Дмитрий Сивиркин выдвинул в 2013-м году, следует воспринимать в контексте других его идей — таких, как снос памятника Ленину на самарской площади Революции или публичное осуждение творчества Rammstein за “грубые издевательства над таинством венчания в церкви”.

В хорошие времена фанаты называют “Крылья Советов” крылышками, в неудачные - перьями. Для иногородних самарские футболисты - волжане. А казалось бы обидное прозвище недоброжелателей, “крысы”, команде удалось “одомашнить” и успешно обыграть в фанатской символике.

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