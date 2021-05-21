В 13.00 в 15 городах: В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния реки

Волонтеры Сбера отправили на самую середину Волги, чтобы произвести замер воды. Фото: Сбер

Живой организм

В мае в России отмечается День Волги. Это не просто большая река, которая протекает почти через всю европейскую часть страны от Твери до Каспийского моря, но и живой организм. От его самочувствия зависит состояние природы на почти 10-ти процентах территории нашей страны. И этот день - прекрасный повод в очередной раз об этом задуматься.

Именно поэтому 20 мая Сбербанк в рамках своей ESG-повестки совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» проводит акцию «Дань Волге в день Волги». Уникальность события в том, что волонтеры одновременно отбирали пробы воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки. Эта уникальная по масштабу акция проводится впервые. Главная цель - увидеть объективную картину экологического состояния самой протяженной реки Европы, а также обратить внимание жителей волжских регионов на ответственное отношение к окружающей среде. Самара – один из крупнейших городов Поволжья – исключением не стала. К акции Сбера присоединились и экоактивисты.

- Акция «Дань Волге в день Волги» особенно важна тем, что еще раз заставляет привлечь к проблемам большой реки людей, которые принимают решения на самом высоком уровне – я надеюсь, она даст положительный эффект, и контроль станет более жестким. Рады, что к этой работе присоединяется социально-ответственный бизнес в лице Сбера. Надеемся, этому примеру последуют и другие компании, - сказал директор некоммерческой автономной организации «Чистые водоемы», заместитель председателя общественного совета при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области Денис Стукалов.

Все данные внесены в протокол. Фото: Сбер

Вклад каждого

Ровно в 13.00 по московскому времени яркий катер самарских участников акции с белым флагом с зеленой эмблемой Сбера на борту устремился к фарватеру. Место – напротив символа Самары, белоснежной ладьи - было выбрано не случайно. Так решили эксперты-экологи. Отбор воды произвели волонтёры Сбера: они прошли специальное обучение. С помощью научного оборудования они собрали пробы воды. В тот же день они отправились в одну из лучших столичных специализированных лабораторий. Туда же доставят и образцы воды из 14 других городов. Полученные данные передадут в Институт экологии Волжского бассейна РАН и другие научные организации.

- Это было очень интересно, - поделилась впечатлениями экотренер и блогер Анастасия Государева. – Мы собирали воду в специальные пробирки с препаратами для анализов – например, для определения PH воды - этот критерий определяет наличие химических процессов, происходящих в жидкости и пригодность воды к применению в той или иной сфере человеческой жизни и деятельности.

Экоактивисты уверены: состояние Волги зависит от каждого из нас.

Эта бутылочка отправилась в Москву, в специализированную лабораторию. Фото: Сбер

- Я часто пишу в своем блоге, как важно бережно относиться к водным ресурсам: запасы пресной воды совсем не велики, - продолжает Анастасия. –Важно, чем мы стираем, какими средствами гигиены пользуемся, закрываем ли кран, пока чистим зубы. Даже такие мелочи способны чуть-чуть изменить мир к лучшему.

Завершилась акция субботником на самарской набережной. Молодые специалисты Сбера охотно приняли участие в уборке.

- Нам очень повезло, что наши города располагаются на одной из самых крупных и красивых рек мира. Волга не только важная транспортная артерия России, но и уникальный памятник природы, культурное достояние страны. Река оказывает огромное влияние на людей, которые проживают в волжских городах. Очень важно, чтобы экологическое состояние реки улучшалось, ведь только так можно сохранить и улучшить её биоразнообразие, повысить качество воды. Отбор проб воды – очень важный аспект глобальной экологической работы, которая проводится Сбербанком совместно с партнерами. Мы уверены, что полученные данные мониторинга позволят использовать их для дальнейшей работы по улучшению состояния Волги, - подвел итоги акции председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Главная цель акции - увидеть объективную картину экологического состояния самой протяженной реки Европы. Фото: Сбер

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег Ломаков, генеральный директор фонда «Без рек как без рук»:

- Акция «Дань Волге в День Волги» является первым и уникальным проектом подобного рода. Ранее никто ещё не осуществлял одновременное взятие проб волжской воды в 15 городах, расположенных на Волге, используя при этом единую методологию анализа её экологического состояния.

В рамках данного проекта мы не только проводим научные исследования, но и стараемся помочь государству в деле охраны и восстановления водных ресурсов. Также крайне важно отметить и участие в нём социально ответственного бизнеса, чья инициатива и помощь стали очень своевременными.

Уверен, что данная акция имеет право стать доброй традицией, ведь чем больше неравнодушных граждан и коммерческих компаний будут вовлечены в неё, тем выше шанс, что наши дети и внуки будут жить в чистом будущем.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Андрей Васильев, директор Института экологии Волжского бассейна РАН:

- Волжский бассейн включает в себя территории 39 регионов РФ, в которых проживает почти 40% населения России и производится 45% промышленной и 50% сельскохозяйственной продукции. Поэтому решение экологических проблем Волжского бассейна и прилегающих территорий, уменьшение негативного воздействия на население и биосферу в целом — это одна из актуальных и важнейших задач. Экологическое оздоровление Волги и территории Волжского бассейна в целом позволят успешно достичь таких национальных целей России, как сохранение населения, здоровье и благополучие людей; комфортная и безопасная среда жизни. Для этого, в том числе, необходимо осуществлять комплексный мониторинг экологического состояния Волги.