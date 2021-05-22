«Раньше такого не было»: первый командир самарского СОБРа рассказал о стрельбе в школе в Казани и войне с бандитами

Владимир Николаевич - обладатель множества государственных наград Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Задержание вооруженных преступников, освобождение заложников и борьба с бандитом — задачи, которые ложатся на плечи бойцов специального отряда быстрого реагирования. В 2021 году ему исполнилось 28 лет. Как начинал работу местный СОБР, ныне входящий в структуру Росгвардии, на радио «КП-Самара» в программе «Гость в студии» рассказал его первый командир, полковник милиции в отставке Владимир Самохвалов — легендарный офицер, прошедший три войны, а 9 мая отметивший свой 75-летний юбилей.

Владимир Николаевич, расскажите, как СОБР появился в Самаре?

— В 1993 году, когда я был заместителем начальника оперативно-поискового управления, меня пригласил начальник ГУВД и сказал, что в стране создают специальные подразделения быстрого реагирования — СОБР. Они меня где-то подкупили, потому что я из военной семьи, принимал участие в боевых действиях, а это чисто боевое, военное подразделение — с вооружением, бронетехникой, авиацией. «Видим тебя только в этой должности». Я думаю — «Ну сколько ж мне воевать? Одну, вторую уже прошел, как бы успокоиться?» Но так воспитан, да и судьба так складывалась, что я пару дней подумал и 1 марта 1993 года был назначен на должность командира. Моей задачей было создавать это уникальное боевое подразделение.

По сути, такие подразделения, как отделы по борьбе с бандитизмом, СОБР, уголовный розыск — спасли Россию от бандитизма. Это были открытые боевые действия. И к чести, наше руководство — и МВД, и государство — это признали.

Почему решили создать именно СОБР? Чем он занимался?

— В девяностые годы бандитизм возрос до того, что уже он имел свои структуры, свое вооружение, они этого не стеснялись, никого не признавали. У МВД были большие оперативные наработки, но МВД отставало в силовом задержании и в реакции на разоблачение и ликвидацию этих формирований. Поэтому было принято решение — не новое, это было и при советской власти — создать такие уникальные подразделения.

Владимир Самохвалов стал героем программы "Гость в студии" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кто вошел в отряд?

— Ставку мы сделали на сотрудников и военных офицеров, отслуживших в пограничных войсках, внутренних войсках МВД и оперативников из числа работников милиции. К концу марта подразделение было на третью часть сформировано. Оно было только офицерское. Один офицер в себе соединял две, три или даже четыре специальности — он и штурмовик, и снайпер, и подрывник, и оперативник, и водитель боевой машины.

Расскажите о первых задержания самарского СОБРа.

— Поступил сигнал, что в аэропорт Курумоч прибывает подготовленная группа киллеров для проведения акций в городе Куйбышеве. Они были должны подготовить почву, получить оружие и провести свою акцию. Мы получили оперативную информацию, взяли нашу единственную машину УАЗ-69. Я, два оперативника и водитель поехали в аэропорт, визуально себя никак не выдавая. Мы наблюдали за прибытием рейса и с помощью оперативных работников зафиксировали вооруженную группу, которая их встречала. И при выходи этих товарищей с борта и при их контакте на площади перед аэропортом они были задержаны.

Вторая интересная операция была в Октябрьском районе. У нас тогда было не очень много опыта, не было такого качественного профессионального альпинистского снаряжения. Надо было самим делать шесты, штурмовые лестницы и прочее. И поступила информация, что в одном из пятиэтажных домов на Арцыбушевской взят в заложники человек. Велось наблюдение, преступники были зафиксированы, они находились в квартире на четвертом этаже. В один прекрасный момент, когда были подготовлены силы и средства, с пятого этажа с крыши была подготовлена штурмовая лестница. С нее спустились двое ребят и путем внезапного пробития стекла ворвались в эту комнату. Бандиты там отдыхали, двое культурно сидели чай пили на кухне, один находился с заложником. Они опешили и были задержаны. Заложника освободили.

Уже за первые полтора года СОБРом было проведено около 200 операций, ликвидировано 6 организованных преступных групп, изъято 90 видов оружия, около 2 тысяч боеприпасов. Городу была принесена польза на 5 млн финансов.

Как отнеслись бандиты к появлению СОБРа?

— Для них это было неожиданно. Но они отнеслись к СОБРу с уважением, потому что действовали мы оперативно, жестко, но справедливо.

Однажды меня пригласил начальник и спросил — «когда у нас порядок будет на дорогах?». Я вроде не в ГАИ работаю, но в 1994-1995 годах пошел бандитизм на трассах. Особенно на М-5 и в Сергиевском районе. Нападали на фуры, которые перевозили продукты, холодильные установки, электронные установки. Мы решили сделать машину-ловушку. Фура, маскированная под трейлер, где аппаратура, ящики, а внутри группа офицеров наших. Сзади на расстоянии идет машины оперативная. Как-то вечерком на трассе появился автомобиль, резко подрезал фуру. Профессионально действовали, водителя на землю — «открывай, будем потрошить, смотреть или дальше не поедешь». Открыли, а внутри полностью вооруженные, все как положено, им показались офицеры подразделения СОБР.

Благодаря стойкости, мужеству для меня по сей день гордость, что моя судьба связана с этим подразделением. Это патриоты своего дела, ответственные, добросовестные ребята, которые делают свое дело и сейчас. И за эти 28 лет СОБР зарекомендовал себя с высочайшей стороны. Я благодарен своим предшественникам-командирам и, в частности, нынешнему командиру СОБРа Алексею Монахову. Он уже около 14 лет возглавляет отряд. Преданный профессионал, хорошо знающий людей, который свято чтит и уважает традиции, заложенный первыми офицерами. И я благодарен командованию Росгвардии, что нас ветеранов не забывают и с большим уважением относятся к СОБРу.

Расскажите про самый памятный случай из своей практики.

— Самые тяжелые и памятные воспоминания для души и для сердца — это наши действия в командировке на Северном Кавказе. Моя командировка началась в Чечню в октябре 1995 года. Пришла команда взять с собой 10 офицеров СОБРа и возглавить сводный отряд МВД спецназа России в должности заместителя группы штаба МВД в Грозном. В моем распоряжении было 250 бойцов из элитного подразделения СОБРа. Нам достался заблокированный город Гудермес. Там как заложники находились сотрудники комендатуры и ОМОНа волгоградского. Была поставлена задача мне проникнуть в комендатуру и принять действия к ликвидации окружения.

Утром около 30 офицеров, 2 вертолета были десантированы в район Гудермеса. Провели разведку, а в вечернее время с помощью артиллерийской подготовки пошли на штурм. Там впервые встретились с арабскими наемниками. Первым пошел мой заместитель по разведке полковник Валов, Царствие ему небесное. Он был расстрелян. Несколько суток мы не могли вытащить его. Майор Ласточкин пошел ему на помощь, это ребята из екатеринбургского СОБРа, он попал под артиллерийский обстрел и тоже погиб. Противник был серьезный. Уже на третьи сутки была дана команда уйти в укрытие, открыли огонь с бронепоезда и на десятые сутки комендатура была освобождена.

После окончания гудермесской операции было заседание военного совета. И был поднят вопрос, кому награду героя дать? «Вот, командир Самохвалов все организовывал, ему!» И смотрят на меня. «Что смотрите? Конечно, Валову!» Награда пошла моему заместителю Валову, а потом был награжден посмертно и майор Ласточкин. Это одна из первых операций, где здорово отличились ребята из СОБРа Самары, Оренбурга и других регионов.

У СОБРа сегодня самое современное обмундирование Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самый интересный преступник из вашей практики?

— Они тоже своеобразные ребята, сколько их погибло в девяностые. Зайдите на любое кладбище, сколько их лежит. Я вспоминаю Мишу Бесфамильного с псевдонимом таким бандитским — «Бес». Царствие небесное ему. Способный, талантливый парень. Делали бизнес, где-то на грани нарушения законов, между собой воевали, на чем они и погибали. Часть из его группировки уже ушли, часть бизнес сделали, другие выходят из мест лишения свободы. А Мишу я вспоминаю, что у него была порядочность при ведении его дел.

Сильно задачи нынешнего СОБРа отличаются от того, что был раньше?

— Благодаря нынешнему руководству СОБРа и Росгвардии — они те же. Антитеррористические действия, ликвидация вооруженных бандитских групп, а главное — участие в боевых действиях на территориях, где проводятся контртеррористические операции. Сейчас СОБР более современную тактику имеет, вооружение другое,

мобильность, опыт приобрели. Они занимаются чисто той задачей, которая должна выполнятся спецподразделениями. И мы никак бы не хотели втянуть офицеров СОБРа в политические мероприятия. В какие-то частные разборки, мероприятия массового характера. СОБР — это боевое подразделение, которое имеет опыт, авторитет, значимость и оно востребовано.

СОБР специализируется только на задержаниях?

— Оно также ведет разведывательную, оперативную работу. Чтобы знать, какие замыслы у бандитов. А потом только уже приступать к их ликвидации и направлению на правильный путь. Такими же задачами сейчас занимается и ФСБ, поэтому СОБР с ним часто и контактирует.

Так, в 1993 году нам поступила оперативная информация, что из воинской части в Новом Буяне будут вывозиться оружие и боеприпасы и на перевозчиков будет нападение. Нам передали вертолет, мы выехали туда, при погрузке присутствовали. Колонна шла из Нового Буйна в Куйбышевский район для новой дислокации воинской части. Вертолет все это фиксировал. Впереди была разведывательная группа.

На одном километре поступила команда, что зафиксированы две подозрительные машины, в них лица кавказской национальности. Готовность № 1, боевая. Колонна — стоп. Вертолет резко к земле, машины прижали, остановили. Группа досмотровая начала свою работу. Но, к счастью и для тех, оказался цыганский табор. Две машины ехали в Оренбургскую область.

Оружие и боеприпасы доставили по адресу. Колонна дошла без происшествий.

Все обсуждают трагедию в Казани. Как СОБР действует в таких ситуациях? Было ли в вашей практике что-то похожее?

— К счастью, в те времена такого еще не было, когда на школу в наглую нападают такие же ребята. Вооруженные отморозки, зомбированные, можно сказать. В данном случае, одна из первых задач СОБРа — проведение разведки. Сколько человек, чем вооружены, как себя ведут. СОБР первым идет на штурм. Они в специальной экипировке, знают методику работы. Именно СОБР этого парня задержал.

Я сторонник того, что не нужно торопиться. Было поверие, что никаких переговоров, сразу ликвидация. Но мы же не знаем, кто там и как, каким образом себя ведет. В целом наша задача — сделать разведку глубокую. Проанализировать — где, что, как. Не возбраняется даже войти в контакт. У меня такое было в Чечне, когда на штаб готовилось нападение. Мы вышли на волну с террористом. Мы начали говорить, и были и маты, и перематы. Но было сказано — «Что будем ждать? Гибель обоих? И чего добьемся? И тут молодые пацаны, и у тебя молодые пацаны. Зачем?» Надо еще смотреть по психологии, что он из себя представляет — или обкуренный, или наркоман, или совсем уже отвязанный. И только тогда принимается решение. Важен профессионализм.

Это так же, как и при захвате самолета. Задача первой штурмовой группы своей грудью, своим напором, своей атакой защитить в первую очередь людей. Себя подставить, но защитить. И таких примеров много. У нас в Тольятти такой пример, когда погиб офицер Орлов, Царствие ему небесное. При задержании была брошена граната бандитами, он принял удар на себя. Закрыл.

Воспоминания о войне - самые тяжелые для ветерана Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как людям вести себя в ситуации, когда в школу пришел вооруженный человек?

— Не дай Бог оказаться в такой роли, что взрослым, что детям. Первое — зажать себя в кулак, посчитать до 30, сконцентрироваться, вдох-выдох и уже приходит понимание, как спокойнее действовать. Не суетиться, не дергаться! Естественно, принять меры, чтобы где-то заблокировать, замаскироваться. Не кричать, реакцию враждебную не показывать. Террорист есть террорист, у него свое мышление. Но хотя, как давать советы? Тяжело это делать. Нужно по возможности сообщить о происходящем и знать, что есть люди, которые идут на штурм и тебя спасти. Слава и хвала этим людям.

Они должны получать ордена и медали. Нельзя раздавать их как сейчас — артистам, певцам и клоунам — направо и налево. Это боевые награды и ордена. Они должны быть заслужены и ребята, которые их заслужили, они очень этим гордятся. Те, кто стоят на страже Родины — они и есть настоящая элита.

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