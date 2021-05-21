«Нет мест ни в школе, ни на парковке»: самарцы из каменного муравейника пожаловались президенту на строительство 32-этажек

Микрорайон застроен плотно, но здесь появится еще три 32-этажки Фото: Ольга НОВИКОВА

Нешуточный конфликт разгорается в Самаре между жителями микрорайона на пересечении ул.Антонова-Овсеенко и Советской Армии, властями и застройщиком ЖК «Космолет». Многолетний недострой, долгие годы простоявший на стадии котлована, не так давно начали активно достраивать. Однако если первоначально речь шла о возведении 16-этажек, то сейчас застройщик намерен возвести три дома по 32 этажа каждый. Жители микрорайона схватились за голову – в плотном «каменном муравейнике» и так буквально яблоку негде упасть, а тут еще полторы тысячи новых жильцов ожидается. И обратились на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина с просьбой помочь им разрешить ситуацию. На обращение среагировали – разобраться в ситуации и найти пути решения в Самару приехала член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. 21 мая она собрала на площадке представителей жильцов, застройщика и местных властей, чтобы отыскать варианты решения проблемы.

Дома стоят почти вплотную Фото: Ольга НОВИКОВА

«Не хватает воды и места в школе»

Во дворах когда-то тихого и зеленого микрорайона теперь не протолкнуться. Кажется, что многоэтажки стоят здесь почти вплотную друг к другу. Все дворы забиты машинами – на другой стороне улицы есть платные стоянки, но люди оставляют авто во дворах, чтобы не платить.

- Это старый микрорайон, у него сложившаяся инфраструктура, которая не выдерживает уже и существующей нагрузки, - рассказывает житель дома на ул.Антонова-Овсеенко, 83 Виктор Макашов. – Попасть в местный детский садик – за гранью фантастики. В школе моя дочка учится в 3 «С» (!) классе. И тут внезапно мы узнаем, что у нас собираются построить три 32-этажных дома! Сейчас у нас проблемы с подачей горячей и холодной воды, с отоплением чуть не до драки доходит. А тут еще дополнительная нагрузка на сети будет. Я не представляю, какую инфраструктуру тут нужно создать, чтобы разгрузить данный микрорайон. Мне кажется, что дать разрешение на строительство этих 30-этажек было большой ошибкой. Мы понимаем, что надо помочь обманутым дольщикам, но нужно это делать так, чтобы не ущемлять права других жителей.

Жители опасаются, что новые высотки приведут к коллапсу инфраструктуры Фото: Ольга НОВИКОВА

Жительница дома по ул.Советской Армии, 121 Оксана также рассказала, что в микрорайоне постоянные перебои с холодной и горячей водой.

- У меня в ванной постоянно стоит несколько пятилитровок с водой, потому что напор может упасть до нуля в любой момент, - рассказывает она. – Не представляю, что начнется, когда к этой нагрузке добавятся еще три высотки.

«Мы и так сократили нагрузку»

Однако застройщик новых многоэтажек ЖК «Космолет» уверяет, что нагрузка на инженерную инфраструктуру для существующих домов не усилится.

- Мы подвели отдельную ветку водоснабжения и отопления от магистральных трубопроводов, построили отдельную электроподстанцию, внутрирайонных етей мы не касаемся, - рассказал генеральный директор ООО «Кольцо» Михаил Жуков. – Кроме того, мы предусмотрели отдельные въезды к жилому комплексу со стороны ул.Советской Армии и Антонова-Овсеенко и отдельные парковки, то есть жильцы не будут пользоваться внутриквартальными дорогами.

Как рассказал застройщик, компания приобрела участок с недостроем на торгах с обременением в 25 тысяч квадратных метров жилья, которые должна была безвозмездно передать обманутым дольщикам.

- По первоначальному проекту здесь предполагалось строительство восьми 16-этажных секций общей площадью в 115 тысяч кв.метров, - рассказал Михаил Жуков. – Мы разделили участок на два, на первом в 2016 году достроили двухсекционный дом на 10,7 тысяч кв.метров и 100% квартир в нем передали обманутым дольщикам без доплат. На второй площадке мы собирались построить три 24-этажных дома, но поняли, что экономика проекта этого не позволит – мы так и не получили ни компенсационный участок от города, н и субсидии на возмещение затрат на инфраструктуру. Поэтому увеличили этажность до 32 этажей. Но даже с учетом увеличения этажности здесь строится 51 тысяча кв.метров, то есть в общей сложности будет 61,7 тысяч кв.метров вместе планировавшихся изначально 115 тысяч. Так что нагрузка на социальную инфраструктуру района будет гораздо меньше. Сам проект получил специальное согласование техусловий со стороны минстроя России, специальное согласование техусловий от МЧС России.

Некоторые предложения у властей уже есть Фото: Ольга НОВИКОВА

Поищут место под детсад и стоянку

Несмотря на все возмущение жителей новыми высотками представители регионального правительства заявили, что запрещать их строительств никто не будет - мол, в законе нет для этого оснований. Но пообещали разобраться в проблеме инженерных сетей – уже в понедельник руководство областной ГЖИ примет инициативную группу жильцов микрорайона, чтобы оформить жалобу и начать разбирательство.

Также власти предложили несколько участков поблизости под организацию парковок – в общей сложности предполагается, что там может разместиться почти 900 автомобилей. Жителям микрорайона предлагается самим нарисовать, какой они хотят видеть территорию, и что где должно находиться.

Озвучили на собрании и планы по строительству объектов социнфраструтуры. Так, жителям рассказали, что уже выдано разрешение на строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену, работы начнутся в ближайшее время. Также в представленном минстроем плане обозначены школа на 380 мест, детский сад на 100 мест и стоянка на 300 мест. Правда, когда и на какие средства их собираются строить, неизвестно.

К 1 июля схематичным наброскам пообещали придать рельные очертания Фото: Ольга НОВИКОВА

«Ситуация патовая, но надо ее не ухудшить»

Городские власти в качестве решения проблемы видят передачу территории микрорайона в общедолевую собственность жильцов, чтобы люди сами решили, что делать с этой землей.

- Новый дом будет достроен, туда вложены деньги дольщиков, таких же самарцев. Да, ситуация с нехваткой места патовая, места больше не станет, но надо ее не ухудшить и сохранить то, что есть. В этом году продолжается межевание городских территорий, занятых многоквартирным домами. За два года мы сформировали уже 179 городских кварталов, около 5 тысяч участков. В этом году будет размежевано еще 81 городской квартал, в том числе и эта территория, - пояснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. – В этом году мы планируем активнее привлекать к этому процессу население до вынесения проекта на публичные слушания. Чтобы люди нарисовали, какую территорию хотят видеть рядом со своим домом. Людям это межевание даст право общедолевой собственности на земельный участок, а значит – возможность управлять этой территорией. Например, поставить шлагбаум и не пускать сюда посторонних.

Подводя итог встречи, Светлана Калинина отметила, что до 1 июля должна быть создана общая дорожная карта по решению ситуации.

- Все ответственные ведомства должны составить единый план по увеличению объемов водоснабжения, теплоснабжения, парковочных мест с конкретными кадастровыми номерами. Мы будем иметь дорожную карту постройки детского сада и школы, поликлиники. Оказывается, есть заброшенный пустырь, где можно сделать парковку. Есть возможность облагородить аллею за домами и сделать из нее сквер с детской площадкой. Сейчас определили места, над которыми нужно работать. И уже не так страшно, что будут эти 30-этажки, возможно достаточно грамотно наладить администрирование и диалог с людьми. Сейчас же все структуры как лебедь, рак и щука, потому нет результата, - прокомментировала Светлана Калинина.