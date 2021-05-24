Главные новости за выходные 22 и 23 мая 2021 в Самаре: рекордная жара, поздравление для Сергея Жукова и ЧП в “Империи”

22 и 23 мая 2021 в Самаре трудно было не открыть пляжный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркие майские выходные открыла добрая новость о том, как Самара поздравила с 45-летием вокалиста группы “Руки Вверх” Сергея Жукова. Вечером 21 мая музыкант и поклонник легендарной поп-группы Андрей Макаров устроил на самарской набережной флешмоб. Прежде всего, он переделал слова песни “18 мне уже”: Так, строчка “Забирай меня скорей - увози за сто морей” превратилась в “Посмотрите все скорей - у Сережи юбилей”. Распечатки с обновленной лирикой Макаров раздал случайным и не очень слушателям, а больше слушательницам, и попросил их подпевать. Получилось милое поздравительное видео.

Оперативный штаб Самарской области принял решение по выпускным вечерам и объявил, что школьникам удастся нормально попрощаться со школой в дни с 26 по 30 июня. На праздниках в помещениях сможет гулять только один класс. А вот на открытом воздухе — хоть вся параллель. Также необходимым останется соблюдение таких привычных требований Роспотребнадзора, как ношение масок, использование санитайзеров, соблюдение социальной дистанции.

Кстати, в эти выходные в Самаре прошли некоторые Последние звонки. Эстетика одного из них вызвала оживленную полемику в соцсетях и на нашем сайте.

22 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что прошел первую фазу вакцинации от коронавируса — спустя примерно семь месяцев после того, как переболел им.

Новость об аномальной жаре в Самарской области все горожане почувствовали на себе. Однако 23 мая Приволжское УГМС официально подтвердило, что происходит нечто из ряда вон выходящее. В Аглосе и Большой Глушице был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений - 34,5 градуса.

Вечером 23 мая в ТЦ “Империя” сработала пожарная сигнализация. Около полутысячи человек эвакуировали из торгового центра. Пожарные выехали к месту происшествия, готовые иметь дело с ЧП. Однако все обошлось. В здании действительно возникло задымление из-за короткого замыкания, но последующего горения, к счастью, не произошло.