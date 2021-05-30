Компания Faurecia вошла в тройку победителей проекта «50 легендарных брендов»

Более 869 000 читателей «Комсомолки» проголосовали за компанию Faurecia Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конкурс «50 легендарных брендов» стал еще масштабнее. В минувшем году россияне голосовали только за 50 лучших компаний и торговых марок, родившихся и окрепших во времена СССР. На этот раз в конкурсе Издательского дома «Комсомольская правда» участвовали также легендарные западные бренды, которые стали для нас родными. В номинации «Мировые легенды» второе место в народном голосовании завоевала компания Faurecia. Более 869 000 читателей «Комсомолки» проголосили именно за нее.

Каждый третий автомобиль, сошедший с конвейера, создан с использованием технологий Группы Faurecia Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для всей нашей команды победа в конкурсе, безусловно, значит больше, чем просто признание компании, ее результатов, богатой истории. Для нас это, прежде всего, сигнал, что мы идем правильным курсом. На сегодня в основе высоких результатов нашей компании – командная работа. Я искренне ценю наш коллектив и благодарен каждому сотруднику за высочайшую вовлеченность и отдачу в работе, - отметил вице-президент компании Faurecia Russia Лукаш Бабущка. - У нас много планов, мы верим, что каждым своим действием мы строим не только будущее нашей компании, но и трансформируем автомобильную отрасль, предлагая смелые инновационные решения. Мы активно работаем над выходом в новые сегменты рынка, взаимодействуем с автопроизводителями для создания новых продуктов, не только высокотехнологичных, но и экологичных. Минувший 2020 год стал для нас, как и для многих, непростым годом, но мы всей командой очень благодарны за его уроки. Не будет преувеличением сказать, что мы получили ускорение для нашего бизнеса, по-иному взглянули на рынок, стали сильнее и смелее. Я искренне надеюсь, что Faurecia в России сохранит свои темпы развития и будет драйвером развития отрасли.

Качеству компании Faurecia доверяют ведущие автогиганты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Faurecia всегда рядом с вами

Как утверждают аналитики, в современном мире каждый третий автомобиль, сошедший с конвейера, создан с использованием технологий Группы Faurecia. Эта компания входит в топ-10 мировых автомобильных брендов с годовым оборотом в 17 млрд евро, занимает лидирующие позиции сразу по четырем направлениям: детали интерьера, электроника и сиденья для автомобилей, а также выхлопные системы.

Производственные мощности компании Faurecia - это более 300 заводов в 35 странах. В России заводы компании появились с 2005 года. В Санкт-Петербурге и Тольятти разрабатывают и производят сиденья, ручные и автоматические механизмы автокресел и другие системы для комфорта в автомобиле. Приборные и дверные панели, а также центральные консоли и акустические модули производят в Калуге и Луге. Выхлопные системы создают в Калуге и Тольятти.

Качеству компании Faurecia доверяют такие автогиганты как Volswagen, Mitsubishi, Renault-Nissan, Ford, PSA, GM, Dacia, АвтоВАЗ и другие.

Faurecia активно участвует в создании автомобилей будущего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С заботой о природе

Faurecia активно участвует в создании автомобилей будущего. Инновационные разработки компания осуществляет в трёх областях: топливная экономичность, решения в области индивидуализации автомобилей, а также экологичность транспорта. Обладая значительным опытом в конструировании и производстве выхлопных систем, Faurecia разрабатывает решения, помогающие уменьшить содержание оксидов азота и твёрдых частиц в выхлопных газах автомобилей. Также среди инноваций компании технологии, позволяющие утилизировать тепловую энергию выхлопной системы для обогрева салона или ускоренного прогрева двигателя.

Добиться высокого качества продукции компании позволяет не только опыт, сильный коллектив, но и серьезный подход к качеству материалов. Faurecia стремится использовать в своих изделиях больше компонентов, сделанных из материалов на биооснове, а также занимается разработкой 100% натуральных материалов. Это позитивно сказывается на минимизации воздействия на окружающую среду.

Использование инновационных материалов, в числе которых композиты, позволяет также снижать вес автомобиля без ущерба для комфорта, качества и безопасности, а значит транспорт будет более экологичным и экономичным.

Разработки компании Faurecia позволяют людям индивидуализировать свои транспортные средства. Сиденья обладают расширенными характеристиками безопасности и функциональными возможностями: оптимизация положения, контроль температуры и многозональный массаж - способны значительно повысить комфорт и самочувствие пассажиров. Атмосферу комфорта помогут создать детали отделки интерьера: приборные панели, центральные консоли, сиденья и дверные панели. Кроме того, Faurecia разрабатывает инновационные решения для органичной интеграции мобильных устройств в автомобили, дающие водителям преимущество доступа в реальном времени без ущерба для безопасности.

Компания Faurecia заняла второе место в номинации «Мировые легенды» (Фото президента компании с дипломом) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коллектив как сердце компании

Ценным ресурсом компании является ее коллектив, поэтому здесь уделяют внимание развитию персонала, личностному и профессиональному росту сотрудников. Реализуют индивидуальные программы профессионального развития, подразумевающие возможность переезда на другое предприятие и перехода на другие должности. Также сотрудникам предлагают уникальные программы обучения, в том числе и специально разработанные в собственном корпоративном университете Faurecia. В свою команду компания привлекает лучших специалистов, поддерживает их инициативу и помогает развиваться.