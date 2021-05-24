Самарские врачи объяснили, чем опасны ватные палочки и почему при носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову

Не занимайтесь самолечением Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врачам часто приходится сталкиваться с заблуждениями своих пациентов. Лор-специалисты не исключение. И каких только небылиц не наслушаются они от тех, кто приходит за помощью. Самые популярные мифы для читателей «Комсомолки» подробно разобрали специалисты ЛОР-отделения Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре.

Миф 1: Ватные палочки предназначены для гигиены ушей.

- Это самый частый миф, который прочно вошел в нашу жизнь с появлением ватных палочек, - отмечают врачи. – Запомните, ватные палочки предназначены для косметических целей, а не для гигиены ушей. Во-первых, они провоцируют образование серных пробок, так как сера после их использования забивается в глубоких отделах и самостоятельно наружу уже не выходит. Во-вторых, использование палочек часто сопряжено с вероятностью травмы барабанной перепонки при неловком движении.

В ЛОР-отделении Клинической больницы «РЖД Медицина» в Самаре пациентам рекомендуют не вмешиваться в естественный процесс очищения слухового прохода и убирать серу только с видимых наружных участков, а в случае избыточного образования серы использовать специальные капли для гигиены ушей.

Миф 2: Если в глотке оказалась рыбья кость, то ее необходимо «протолкнуть» кусочком хлеба, бананом, пальцем или подождать 3-4 дня

- Это тоже заблуждение. Верный путь лишь один - сразу обратиться за экстренной помощью к ЛОР-врачу и удалить кость. В противном случае есть вероятность оправиться через некоторое время в процедурную - «глотать лампочку», долгое время ощущать кость «где-то глубоко» и потерять желание есть рыбу.

Миф 3: Если сделали однажды пункцию при гайморите, нужно будет делать ее постоянно

- Пункция выполняется при осложненных формах гайморита: отек лица, глазницы, головная боль, а не в рутинной практике. Отверстие в месте прокола бесследно зарастает за 5-7 дней и не беспокоит пациента в дальнейшем. Однако в последнее время мы все чаще прибегаем к лечению без прокола, только консервативными методами, - отметили в клинике.

Миф 4: При ларингите лучше говорить шепотом, чтобы меньше напрягать голосовой аппарат

- Такой совет может навредить. Шепотная речь больше напрягает голосовые складки, чем разговорная, особенно в период острого воспаления гортани. Лучшая рекомендация по голосовому режиму в период болезни – это полный голосовой покой 1-3 дня.

Миф 5: Гормональные спреи в нос опасны, потому что в них содержится гормон

- Доля всасываемости в кровь этой категории препаратов составляет 0,1%, они действую только в полости носа и безопасны как для детей с 2 лет, так и для взрослых. Имеют широкий спектр показаний и используются при аллергическом рините, полипах носа, аденоидах, при нафтизиновой зависимости и тд. Но помните, перед применением необходима консультация ЛОР-врача.

Миф 6: Запрокинуть голову назад при носовом кровотечении

Оказалось, что этот совет не только не эффективный, он может привести к нежелательным последствиям.

- При запрокидывании головы кровь будет попадать в носоглотку, человек будет ее проглатывать, что может привести к возникновению рвоты. Еще один негативный момент: будет непонятный объем кровопотери, от которого зависит тактика лечения, - отмечают специалисты. - Поэтому лучше наклонить голову вперед, приложить лед, в преддверие носа вставить турунды с сосудосуживающими каплями или 3% раствором перекиси водорода, изменить артериальное давление, при необходимости вызвать скорую помощь.

Миф 7: Для лечения насморка можно закапать сок лука, лимона, алоэ или кусочек хозяйственного мыла.

Не смотря на то, что эти методы считаются народными и общеизвестными, такие капли могут только навредить.

- Такие народные средства могут вызвать раздражение нежной слизистой оболочки полости носа или даже ожог. Гораздо эффективнее употреблять лук или лимон в пищу, - отмечают врачи.

Конкретно:

Помните: самолечением лучше не заниматься, а помочь решить проблемы оториноларингологи могут специалисты ЛОР-отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Самара».

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