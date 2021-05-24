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Общество24 мая 2021 15:57

«Комсомолка» приглашает самарцев на праздник, посвященный Дню защиты детей и Дню молока

Праздник состоится при поддержке ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ)
Источник:kp.ru
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1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник

1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник

Фото: Михаил ГУСЕВ

По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню защиты детей, Дню молока и началу летних каникул.

Гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей и еще много сюрпризов и подарков.

Начало праздника в 12.00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе).

Приходите, будет интересно!

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