«Комсомолка» приглашает самарцев на праздник, посвященный Дню защиты детей и Дню молока

1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник
Фото: Михаил ГУСЕВ
По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню защиты детей, Дню молока и началу летних каникул.
Гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей и еще много сюрпризов и подарков.
Начало праздника в 12.00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе).
Приходите, будет интересно!