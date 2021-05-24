«Комсомолка» приглашает самарцев на праздник, посвященный Дню защиты детей и Дню молока

1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник Фото: Михаил ГУСЕВ

По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню защиты детей, Дню молока и началу летних каникул.

Гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей и еще много сюрпризов и подарков.

Начало праздника в 12.00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе).

Приходите, будет интересно!