«Кредит на отпуск — плохая идея»: как накопить на поездку на курорт, если зарплата быстро кончается

Эксперт рассказал, как правильно рассчитать бюджет и начать копить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счастье за деньги не купить, но некоторые его атрибуты имеют вполне себе материальную ценность. Хороший отдых - не на даче, а на пляже, просторная квартира, красивая одежда. Как накопить на все хотелки, если зарплата - 25 тысяч рублей, чему нужно учиться в первую очередь - зарабатывать или копить? Все эти вопросы обсудили с самарским специалистом по финансовой грамотности Вячеславом Глуховым.

Можно ли купить счастье за деньги?

Скажу крамольную вещь: счастье зависит от денег. Как-то исследователи из Америки провели опрос, чтобы понять как меняется зависимость счастья от суммы дохода. Оказалось, что зависимость выстраивается по параболе. Сначала она очень сильна, но в какой-то момент - когда доход начинает превышать 400 тысяч рублей в месяц - человек становится все несчастнее, ему приходится бояться, много думать о том, как сохранить свой уровень жизни.

На что стоит брать кредит?

Недавно об этом написал миллиардер Рыбаков: мол, кредиты это дорогая плата будущим за свое нетерпение. Закредитованность погружает человека в пучину невежества и следует из финансовой безграмотности. На мой взгляд оправдан кредит на жилье - это вложение в будущее, и в бизнес, во что-то, что поможет в дальнейшем развиваться и получить еще больше денег. А вот все потребительские кредиты - зло, в том числе, займ на отдых.

А как накопить на отдых , если зарплата не радует?

Нужно начинать с малого, но двигаться к этому постоянно. Когда мы рассуждаем о бюджете, то говорим о неком своде доходов и расходов. Но начинать нужно с формирования профицита. Я рекомендую сделать так: в течение одного месяца нужно посчитать свои расходы, сформировав их по нескольким графам. Первое - это еда, второе - обязательные платежи. Затем, когда определились с расходами на жизнедеятельность, смотрите, сколько осталось. Этот профицит не весь подходит для накоплений - ведь есть еще расходы оперативного характера, например, на лекарства.

Затем смотрите, сколько осталось - профицитный доход берем уже на рассмотрение и выделяем сумму, которую будем откладывать.

А вот если денег не хватает, то нужно уже начинать резать "хотелки": можно начать проще питаться, снизить траты на одежду. Но это вопросы экономии - а они решить все проблемы сразу не помогут. Для того, чтобы реально решить проблему с дефицитом средств, нужно начинать развиваться, это неизбежно. Получить новые знания, навыки, найти подработку - если грамотно вложиться в себя сегодняшнего, можно изменить свою жизнь уже в ближайшие годы.

Сколько нужно откладывать с зарплаты?

Что касается вопроса сбережений – он неразрывен с вопросом умножения капитала. По-хорошему, нужно откладывать по 10 процентов от каждой зарплаты. Если сможете 30 процентов – это очень круто, но и очень сложно. А вообще начинайте с того, что можете – с 5 процентов, или даже с 3. Уоррен Баффет говорит, что лучший инвестор – не тот, кто лучше всех думает, а тот, кто имеет дисциплину. Вы можете начинать с малого, но делайте это дисциплинированно, постоянно.

Как правильно обращаться с деньгами?

Небрежность в отношении к деньгам непозволительна. Мятые и грязные деньги не скажут вам спасибо. Позаботясь о деньгах сегодня, в будущем они позаботятся о вас. Лучше инвестировать деньги, чем копить их под подушкой. Даже если у вас всего лишь 1000 рублей – складывать всё на счёт в банке это прошлый век. Деньги – это финансовые инструменты. Позвольте себе обладать большими возможностями. Внутри нас много негативных установок, которыми мы оправдываемся. Но когда мы себе позволяем думать о том, что можем больше – мы становимся лучше. Задавайтесь вопросом «Как?», а не «Почему?».

Кто должен отвечать за семейный бюджет?

Это должен быть паритет. Я считаю, что в паре нужно объединять доходы и договариваться, сколько каждому выделяется на расходы личного плана, сколько идет на оплату обязательных вещей вроде коммуналки и так далее. Остальное - профицит, совместные накопления - их лучше делать вместе для того, чтобы понимать свои возможности как пары, семьи, у которой и цели общие.