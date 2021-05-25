Экология в приоритете: самарские нефтяники работают в гармонии с природой

Чтобы поддержать природу родного края, нефтяники регулярно участвуют в экологических субботниках. Фото: АО «Самаранефтегаз».

Важными принципами работы «Самаранефтегаза» являются рациональное освоение природных богатств и внедрение передовых технологий для снижения воздействия на окружающую среду. С каждым годом предприятие увеличивает инвестиции в природоохранные мероприятия, создавая современное, высокотехнологичное производство, работающее в гармонии с природой.

ВОЛЖАНЕ - ВОЛГЕ

В «Самаранефтегазе» реализована целевая газовая программа, в рамках которой введены в эксплуатацию газокомпрессорные станции на Яблоневском, Сологаевском, Козловском, Горбатовском и Михайловско-Коханском месторождениях, а также мультифазная насосная станция (МНС) на Петрухновском месторождении. Построены четыре специализированные площадки по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов.

Кроме того, на предприятии особое внимание уделяют повышению надежности трубопроводов с применением новых технологий и материалов. Еще одно изменение технологического процесса касается природных водоемов - нефтяники прекратили забор воды из рек для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления.

Следуя политике социальной ответственности НК «Роснефть» и принципу строгого соблюдения природоохранного законодательства, коллектив нефтяников ежегодно участвует в восполнении речной фауны. Прошлый год не стал исключением. Летом нефтедобытчики выпустили в Волгу 16 тысяч особей стерляди, осенью - более трех тысяч мальков толстолобика и 12 тысяч сазана. Наряду с другими дочерними обществами Компании «Самаранефтегаз» более 10 лет участвует в акции по восполнению биоресурсов Волги, поддерживая тем самым разнообразие рыб и экосистему Поволжья.

Разнообразие речной фауны нефтяники поддерживают и «косвенно». Передвижная выставка «Рыбное богатство Волги», которую «Самаранефтегаз» проводит с 2018 года в школах и учреждениях культуры Самарской области, способствует экологическому просвещению подрастающего поколения. Детям рассказывают о ценных породах рыб в Волге демонстрируют специальный фильм, подробно освещающий процесс выращивания мальков и выпуск в водоемы, проводят мастеркласс по росписи речной гальки. Ребята получают красочный альбом, в котором продублирована информация, представленная на стенде, а также сувенирную продукцию с символикой «Роснефти».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ - ПОДДЕРЖАТЬ!

К реализации экологических задач нефтяники подходят комплексно. Летом 2020 года в рамках Международного дня очистки водоемов «Самаранефтегаз» совместно с группой предприятий ПАО «НК «Роснефть» при поддержке областного Минприроды, Русского географического общества, а также газеты «Комсомольская Правда» - Самара» принял участие в акции «Родники Самарской области». Нефтедобытчики привели в порядок территорию возле источников в селе Алакаевка Красноярского района. Осенью сотрудники главного нефтедобывающего предприятия губернии приводили в порядок берег реки Сок в рамках Всемирного дня чистоты. За полдня собрали и вывезли на полигон 35 мешков с бытовым мусором массой около 300 кг.

Также нефтяники принимают участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», «Всероссийском дне посадки леса».

Ответственное отношение к охране окружающей среды и регулярные экологические мероприятия высоко оценены экспертным сообществом: в 2020 году по итогам регионального конкурса «ЭкоЛидер» предприятие отмечено дипломом II степени в номинации «Промышленный гигант».