Чисто там, где не сорят: Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ в День Волги присоединились к экологической акции «Комсомолки»

Экологический десант Новокуйбышевского НПЗ к уборке подошёл ответственно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Новокуйбышевского и Куйбышевского НПЗ в День Волги присоединились к экологической акции «Комсомолки» и помогли привести в порядок один из популярных пляжей Самары, что расположился в самом начале улицы Советской Армии.

- Наше предприятие всегда активно участвует во всех экологических акциях, кроме того, мы часто инициируем свои, - рассказал специалист по персоналу Новокуйбышевского НПЗ Данила Дулепин. - Волга прекрасна, и хочется, чтобы она была всегда чистая, ведь это один из важных ресурсов не только для нашей жизни, но и для наших предприятий. Поэтому мы приехали на акцию с отличным рабочим настроем. Главное, не забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Хотелось бы обратиться к землякам - всегда убирайте за собой.

Погода поддержала волонтеров. Жара в этот день отступила. Фото: АО «Новокуйбышевский НПЗ»

Новокуйбышевские нефтепереработчики не только модернизируют производство и участвуют в акциях на благо экологии. В 2020 году НК НПЗ начал выпускать топливо ТМС вида А, которое полностью соответствует требованиям MARPOL - это высокоэкологичное судовое топливо снижает нагрузку на реки и моря. Также одним из направлений работы предприятия является повышение уровня экологического мониторинга и оценки воздушной среды. Для этого на границе санитарно-защитной зоны НК НПЗ установлены два стационарных экологических поста, которые следят за параметрами состояния окружающей среды в круглосуточном режиме. Уже не первый год на НПЗ работает система мониторинга подземных вод с помощью наблюдательных скважин на буферной базе реки Волги.

Всего было около 50 мешков бытового мусора. Фото: АО «Новокуйбышевский НПЗ»

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С заботой о будущем

Бережное отношение нефтяников к природным водным источникам является неотъемлемой частью производственной политики предприятий. «Роснефть» входит в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном рейтинге в категории «Водные ресурсы» в рамках проекта CDP. Деятельность Компании получила оценку «В–», что соответствует среднемировому уровню. Всего в рейтинге приняли участие 2 435 компаний, в том числе 109 нефтегазовых компаний из 28 стран. Эффективность экологической политики предприятий «Роснефти» Приволжского федерального округа отмечена и экспертами региональных и всероссийских конкурсов. За последние три года предприятия неоднократно становились победителями конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».