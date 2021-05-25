Партия «Новые люди»: современные дети Самарской области хотят учиться предпринимательству

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди»

Лидер партии Алексей Нечаев уверен – обучать навыкам ведения бизнеса нужно еще со школьной скамьи. И делать это должны предприниматели, успешно запустившие собственное дело.

Как помочь сегодняшним школьникам завтра войти в рейтинги Forbes, обсудили на круглом столе, посвященном проблемам современного бизнес-образования. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров озвучил сенсационные результаты исследования, проведенного по заказу партии «Новые люди».

60% хотят быть предпринимателями

Более 60% опрошенных хотели бы стать предпринимателями или видеть в этой роли своих детей. При этом 82% считают, что современная школа не дает такой возможности и в принципе не готовит детей к современной жизни.

«Казалось бы, сейчас настало идеальное время для реализации собственных идей, говорит сторонник партии, самарский предприниматель Алексей Неудахин. Есть информация в открытом доступе, есть люди, которые хотят и могут научить. Но многие по-прежнему боятся».

Почему люди выбирают предпринимательство

Потому что помимо желания заниматься бизнесом, нужен четкий план, понимание процессов. У нас же школьникам и студентам не преподают даже основы финансовой грамотности. Молодые люди не представляют ценности денег, не знают, как ими управлять.

Это значит, что систему пора полностью менять. «Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик — это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству», — отметил Алексей Нечаев.

Круглый стол, посвященный проблемам современного бизнес-образования

На этот запрос готова откликнуться партия «Новые люди». Фонд «Капитаны», созданный Нечаевым, уже несколько лет успешно реализует программу обучения предпринимательству в Москве и 12 регионах России. Сейчас ее готовы масштабировать на всю страну.

«Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками своим опытом. У нас уже есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками», говорит заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков.