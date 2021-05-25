Стул, шампуры и матрас: что нашли волонтеры во время акции «Волге - чистые берега»

Некоторые находки мягко говоря удивили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая в России отмечают День Волги. На берегах этой великой русской реки проживает более трети населения России. Речные воды - важный ресурс, как для жизни людей, так и для работы промышленных предприятий. Чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Волги в этом году «Комсомольская правда» - Самара» вместе с партнерами и активистами движения #Экоравновесие провела экологическую акцию «Волге - чистые берега».

Красота в чистоте

С самого утра на побережье в районе ул. Советской Армии трудились волонтеры. Первыми прибыли на место сотрудники Куйбышевского НПЗ, к работе они приступили еще до официального старта. С азартом в процесс включился десант Новокуйбышевского НПЗ. Из самарских вузов акцию поддержали Самарский университет и СамГТУ. Место для уборки выбрано неслучайно. Этот пляж излюбленное место отдыха горожан. В летние дни здесь бывает и мячику некуда упасть. А где много людей, к сожалению, часто скапливается и много мусора.

- Во время уборки нам попалось много осколков стекла, металлические изделия, нашли даже два старых мангала и шампур свернутый в бараний рог. Также много пластика и одноразовых салфеток, - делится впечатлениями студент третьего курса СамГТУ Гор Шушанян. - Чистота в городе зависит всего от одного человека - от тебя. Если каждый будет за собой убирать - станет чисто.

Студенты стали актвиными участниками акции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экологический десант Самарского Политеха оказался самой многочисленной командой акции, а Самарский университет самой дружной.

Студенты Самарского университета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я считаю, что подобные активности просто необходимы. Если не мы, то кто. Мне кажется, еще одна важная задача акции - показать тем, кто к ней пока не присоединился, настолько это важно и нужно, чтобы вокруг была чистота и порядок, - добавил Андрей Пономарев, боец студенческого педагогического отряда «Созвездие» Самарского университета. Андрей не только сам стал участником акции, но и привел с собой актив студенческих отрядов.

Особое отношение к воде

Справится с особенно негабаритным и нестандартным мусором студентам помогли самарские пивовары. Им достался один из самых сложных участков. В зарослях волонтеры нашли даже старый матрас. Сотрудники пивоваренной компании «Балтика - Самара» решили своим примером еще раз напомнить, как важно бережно относиться к природе.

- Очень рада, что коллеги откликнулись с таким желанием. Кто-то посвятил Волге свой выходной день, кто-то отпросился у руководителя и выйдет на работу в другое время. Но все в нашей команде с удовольствием приняли участие в акции, - отмечает управляющая по работе с органами государственной власти региона Урало-Поволжье пивоваренной компании «Балтика» Наталья Ржевская.

Пивовары компании «Балтика - Самара» очень ответственно относятся к окружающей среде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пивовары компании «Балтика - Самара» очень ответственно относятся к окружающей среде, а к воде у них вообще особое отношение, ведь чтобы сварить один литр пива, необходимо примерно 2,5 литра чистой питьевой воды.

Всего собрали около 5 кубов мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Поэтому нам важно заботиться о том, чтобы у нас не было дефицита питьевой воды и бережно относиться к воде на наших производствах. Мы являемся ответственными пользователями природных ресурсов. Часть нашей бизнес-стратегии - программа «Цель четыре ноля: вместе для будущего». Она включает в себя четыре стратегические цели, две из которых связаны с экологией: ноль потери воды и ноль углеродного следа. Мы стараемся сократить наше влияние на окружающую среду по всей цепочке жизненного цикла пива, от поля до бокала, выращивая экологически чистый пивоваренный ячмень, собирая и отправляя на утилизацию отходы упаковки, сокращая эко-след пивоварен, используя возобновляемые источники энергии и биотоплива на наших заводах.

Когда не все равно

Активисты «Автоцентра на Заводском», официального дилера автомобилей LADA, очистили от бытового мусора лестницу. Их небольшую, дружную команду можно было легко узнать по ярким оранжевым кепкам и флагу.

- Наши сотрудники за экологию! Мы продаем отечественные машины и нам важно, что происходит вокруг. Все мы хотим, чтобы мы и наши дети жили в процветающей, чистой стране, и начинать нужно с себя, с родного города и любимой Волги, - отметила специалист по маркетингу ООО «Автоцентра на Заводском», официального дилера LADA, Светлана Макурина.

Десант из «Автоцентра на Заводском» приехал на новом авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Автоцентр на Заводском» традиционный участник экологических и социальных акций «Комсомолки».

- Поэтому с удовольствием присоединились, как только узнали, что и на День Волги «Комсомолка» собирает эко-десант. А за автомобилями, которые справляются с любой задачей, и созданы для наших дорог приглашаем к нам на Заводское шоссе, 14 корпус 1, - добавила Светлана.

Начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Александр Суперфин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За проявленную гражданскую позицию участников акции благодарил начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Александр Суперфин. Он отметил, что пример волонтеров заразителен. И, быть может, однажды наступит время, когда без всяких волонтерских движений каждый будет сам убирать за собой, а вокруг будет чистота и порядок.

Волга, не пачкайся

О необходимости очистки Волги эксперты говорят уже давно. По инициативе президента Владимира Путина на территории России действует национальный проект «Экология», в него входит 11 федеральных проектов, в их числе – «Оздоровление Волги».

- Благодаря этому федеральному проекту проходит реконструкция и строительство новых очистных сооружений. Цель проекта - снижение сбросов загрязняющих веществ в Волгу в три раза, - рассказывает заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго. - Также проходит всероссийская акция «Вода России» - это серия мероприятий по очистке берегов водных объектов. В этом году акция стартует 22 мая под руководством Министерства природы России и федерального агентства водных ресурсов.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работы по расчистке берегов пройдут в пяти ключевых регионах: Татарстан, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград и Самарская область. Максим Шаго приглашает всех желающих присоединится. В прошлом году таких неравнодушных людей оказалось около 3000.

Обед по расписанию

Сама погода словно благоволила волонтерам. День выдался прохладным, а дождь, что пророчили синоптики, опоздал. Однако выпить чистой воды после тяжелой работы все же хотелось. Здесь на помощь пришла компания «Радуга Боттлерс» и снабдила всех волонтеров бутилированной питьевой водой «Чистый глоток».

Компания «Радуга Боттлерс» и снабдила всех волонтеров бутилированной питьевой водой «Чистый глоток» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как и положено после дружной работы участников ждал обед. Традиционную гречку с тушенкой и сладкий чай приготовили повара Волжского спасательного центра МЧС России. Полевая кухня привлекла внимание и отдыхающих, которые с удовольствие присоединились.

За обед спасибо Волжскому спасательному центру МЧС России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десерт приготовил Самарский хлебозавод № 5: фруктовые корзиночки с вишневой начинкой, мини пай с клубникой или лимоном, маффины с шоколадными каплями - стали прекрасным завершением трапезы, а ржаной «Мистер Грейн» с морковью и «Миссис Грейн» с пророщенным зерном пшеницы и злаками, а также батончик «Эстонский» - дополнением к главному блюду.

Самарский хлебозавод №5 баловал десертом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мешков для мусора хватило

В это день чистоту на берегу Волги наводили более 100 волонтеров - партнеров «Комсомолки». Итоги акции «Волге - чистые берега» подвел руководитель управления лесного хозяйства Департамента Усман Гафаров.

- Всем большое спасибо за участие и внесение вклада в чистоту нашего города. Акция прошла плодотворно. На территории в 15 000 м2, а это 1,5 гектара, собрали 5 кубов бытового мусора, - озвучил Усман.

Участниками акции стали около 100 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, всем необходимым для уборки волонтеров обеспечил Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары: мешки, перчатки, инвентарь - доставили на место вместе с огромным бункером, который к концу акции был заполнен доверху.

Ярким завершением Дня Волги стала эксклюзивная экскурсия от профессионального экскурсовода Екатерины Роговой. Участники смогли попасть на территорию дачи Константина Головкина и даже сделать фото со знаменитыми слонами.

Уникальную экскурсию провела Екатерина Рогова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» благодарит всех волонтеров за активность и неравнодушие, а администрацию Самары и департамент городского хозяйства и экологии за помощь в организации акции.

НА ЗАМЕТКУ

Летом жители Самарской области могут отправиться на неделю в экологический лагерь или эко-поход вместе с некоммерческой организацией «Чистые водоемы».

- Мы реализуем проект - «Настоящий экотуризм», - направленный на устранение скопления мусора на берегах в труднодоступных местах. Убираемся там, где никто не убирает. Проект поддержан фондом Президентских грантов и в течение этого лета мы приглашаем всех желающих принять участие в наших волонтерских лагерях, которые будут находиться в местах, где туристов почти нет, а вот мусор, есть. Все участники лагеря получают бесплатное питание и проживание в походных условиях, - приглашает Денис Стукало, директор АНО «Чистые водоемы».

В этом сезоне планируется 6 таких лагерей и 12 однодневных туров.

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