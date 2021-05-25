Вам тепло или без насекомых? Почему в Самаре столько комаров

От комаров в Самаре просто никакого спасения Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вышли в выходные на Ленинградскую погулять, остановились послушать концерт и не смогли выдержать даже 5 минут - на нас будто стая кровососов накинулась. Сбежали! Видно, остальные зрители чуть более опытные - взяли с собой веточки. А вот спреи даже не спасают - как будто даже наоборот приманивают насекомых, - жалуется самарчанка Анастасия.

В своих сетованиях она не одинока: жители города уже заметили, что в этом мае для комаров на центральных улицах просто раздолье. Не отстают села и деревни: там уже замечают огромных насекомых, которые, по-видимому, успели хорошо наесться.

Эколог, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Вадим Марьинский утверждает, что больше комаров стать не могло - среднее количество выводящихся из яиц кровососов за теплый сезон каждый год примерно постоянное, отличаться оно может только от региона к региону. Однако, в течение лета часто заметны периоды, когда их становится чересчур много и объясняется это жизненными циклами насекомых.

- Большинство видов комаров зимуют на стадии яиц, из них вылупляются личинки, которые живут и развиваются в небольших водоемах. Чем выше температура воды, тем быстрее личинки превратятся во взрослых комаров. Соответственно, если зима выдается снежной, а весна полноводной, то и в воде может развиваться огромное количество личинок комаров. А если в конце весны устанавливается очень жаркая погода, то это, к сожалению, идеальные условия для их массового появления, - рассказал «КП» - Самара» Вадим Валерьевич.

По словам эколога, в среднем самки кровососущих комаров могут прожить около полутора месяцев, поэтому снижения количества кровососов можно ожидать к середине лета, когда большая часть пойменных луж высохнет, и личинкам комаров негде будет развиваться.

Эколог Сергей Симак также согласен с коллегой:

- Конечно, такая ситуация обусловлена погодой. Личинки комаров живут в непроточных пресных водоемах: от почти стоячих участков волжских водохранилищ до луж, в том числе и в подвалах зданий или дуплах деревьев, а в степи, например - и в норах грызунов. Быстрый прогрев воды стимулирует их массовую метаморфозу во взрослых комаров. В этом году аномально резкое наступление жары как раз и создало такую ситуацию дружного вылета этих насекомых. Разумеется, их (самок комаров) задача теперь - обеспечить будущее потомство кормом, вот они дружно и накинулись на него. Понятно, что корму это не нравится. Он воспринимает это как «комары стали злее».

В управлении Роспотребнадзора объяснили, что за обработку города от насекомых и клещей отвечает городская администрация. А вот в ведомство можно пожаловаться, если полчища комаров живут в доме. Тогда УК дадут предписание провести обработку на чердаке и в подвале.

Защититься от насекомых можно и самостоятельно: эксперты рекомендуют пользоваться фумигаторами и репеллентами, на окна вешать москитную сетку и полог над кроватью. Если же не хочется пользоваться химией, можно рядом с тем местом, где вы сидите, побрызгать все гвоздичным одеколоном или водой с ванилином - эти средства эксперты называют достаточно действенными.

Народные средства от комаров

ВОПРОС РЕБРОМ

ПЕРЕНОСЯТ ЛИ КОМАРЫ КОРОНАВИРУС

Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова:

- Если мы посмотрим на перечень болезней, которые переносят комары, мы увидим, что этот перечень не очень большой. Дело в том, что, когда комар кусает человека, он высасывает из него кровь, а затем кровь попадает к комару в пищеварительный тракт и там переваривается. Получается, что большинство бактерий и вирусов, комар просто переваривает, и от них не остается и следа. И когда комар кусает человека второй раз, он человеку никакую кровь не впрыскивает. Из вирусных заболеваний, которые комары все-таки переносят и с которыми можно столкнуться на территории нашей страны, - это лихорадка Западного Нила. С конца 20 века в южных регионах России, в Волгоградской области, например, периодически сталкиваются с небольшими вспышками этого заболевания. Прочие вирусные заболевания, которые комары передают, это лихорадки Зика, Чикунгунья, Денге - тропические болезни.