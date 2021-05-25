Свежие новости о «Крыльях Советов» на 25 мая 2021: изменения в руководстве

Остается теперь гадать, что будет с сотрудничеством «Крыльев» и банка «Солидарность». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в отпуске, а страсти вокруг клуба не утихают. Громкая история со сменой руководства, похоже, подошла к концу. У «КС» новые управляющие. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 25 мая 2021.

Смена руководства

Разговоры об этом ходили давно, но теперь все объявлено официально – свои посты покидают председатель совета директоров «Крыльев Советов» Сергей Аракелов и гендиректор клуба Евгений Калакуцкий.

Место первого займет Андрей Кислов. Это председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы и член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. В совете директоров «Крыльев» Кислов с 2011 года.

Пост гендиректора самарского клуба занял Вадим Андреев. Он учился в Англии, работал директором по безопасности на стадионе St Mary's в Саутгемптоне, искал молодые таланты за границей для «Спартака», был заместителем гендиректора и руководителем «Казань Арены».

Примечательно, что с 2019 года Вадим Андреев работал в банке «Солидарность», где занимался, в том числе, развитием «Солидарность Арены» в Самаре.

В чем причины перемен?

Официально не объявлено. Ранее в СМИ писали, что в руководстве был конфликт, связанный со спортивной частью. В частности, звучало имя агента Павла Андреева, клиентами которого является большинство игроков «Крыльев».

Сергей Аракелов хотел, чтобы политика клуба выстраивалась согласно его видению процессов, однако в «Крыльях» многое зависит от Павла Андреева, в том числе сохранение нынешнего состава. Это и послужило причиной ухода руководства.

Непонятно, что теперь будет с сотрудничеством «Крыльев» и банка «Солидарность». Есть вероятность, что оно может прекратиться.

Иван Сергеев – лучший игрок ФНЛ

Теперь к хорошим новостям. Футбольная национальная лига утвердила список лауреатов сезона. Больше всего наград – шесть – собрали «Крылья Советов».

Две достались Ивану Сергееву. Он стал лучшим бомбардиром сезона и лучшим игроком ФНЛ. В 39 матчах форвард самарцев наколотил 40 голов и отдал шесть голевых передач.

Лучшим полузащитником признали Антона Зиньковского, а лучшим тренером – Игорь Осинькин.

Также Иван Сергеев и Дмитрий Кабутов, на счету которого больше всех голевых передач (15), получили от ФНЛ специальные призы.