В Самарской области 78 новых заразившихся коронавирусом и 15 летальных случаев

В Самарской области снова много летальных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном опершатбе.

Больше всего заразившихся традиционно в региональной столице. В Самаре на этот раз 30 новых случаев. Помимо столицы региона во главе списка также Тольятти, где 13 заболевших, а также Ставропольский и Приволжский районы, где по 5 случаев заражения.

За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировано 15 летальных случаев среди зараженных коронавирусом. Умерли 10 женщин в возрасте от 57-ми до 85-ти лет, а также пятеро мужчин от 51-го года до 84-х лет. У всех были сопутствующие заболевания.

Всего в регионе с начала пандемии заразились 64 302 человека, из которых выздоровели 61 419 пациентов. Умерли 1 857 заразившихся.