«Ресурсы нашей страны должны работать на наших жителей»: партия «Справедливая Россия-За правду» предложила свой вариант борьбы с нищетой

Партия «Справедливая Россия–За правду» во время всероссийской пресс-конференции вынесла на публичное рассмотрение предложение о введении в нашей стране справедливого базового дохода (СБД)

Партия «Справедливая Россия–За правду» во время всероссийской пресс-конференции вынесла на публичное рассмотрение предложение о введении в нашей стране справедливого базового дохода (СБД). Это ежемесячные регулярные выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому гражданину Российской Федерации по факту его рождения в России. Откуда возьмутся деньги на такую выплату, и кто может рассчитывать на поддержку, самарским журналистам подробно рассказали в региональном отделении Партии.

- На наш взгляд, это историческое событие. Нашу инициативу мы выносим на публичное обсуждение. Аналогичные встречи одновременно проходят во всех регионах страны, - заявил председатель Совета регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Михаил Маряхин. - Наша партия всегда говорит о реальных проблемах в стране и регионе. Одна из таких проблем - низкий уровень доходов и большое количество бедных в нашей стране.

Михаил Маряхин привел несколько шокирующих цифр. По его словам, по данным за 2019 год, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 12,9%. Основной категорией, определяющей структуру бедного населения, является население трудоспособного возраста (63,9% от общей численности бедного населения, по данным за 2017 год), а также дети в возрасте до 16 лет (29,8%). Высок и уровень безработицы.

Председатель Совета Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Михаил Иванович Маряхин

- По статистике 2019-2020 годов в Самарской области 64 955 человек безработные. Мы понимаем, что в прошлом году из-за пандемии во всей стране наметилась негативная тенденция в данной сфере и доля бедных в и России, и в нашей области увеличивается. Для поддержки жителей Партия Справедливая Россия- За правду предлагает ввести справедливый базовый доход.Это ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей без справок и унижений. Опыт таких перечислений уже есть - в год пандемии правительство поддержало семьи с детьми.

Откуда деньги

Сторонники партии уже посчитали, какую сумму ежегодно необходимо будет направить на выплату СБД и самое главное, откуда взять такие средства. Партия разработала целый ряд мер по реформированию налогообложения, системы контроля и управления, внедряя которые данная выплата может быть реальной. Речь не идет о единовременном импульсе. Сторонники партии подчеркивают, что СБД – это большая программа по реформированию России в социальное государство.

- Наша партия не популистского толка, а предлагающая реальные способы изменения жизни жителей нашей страны в лучшую сторону. По нашим расчетам, в год на выплату СБД потребуется примерно 17,7 триллионов рублей, - отметил депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев. - Где их взять? Наши и привлеченные специалисты занимаются этим вопросом уже не первый год. Согласно нашим исследованиям, источников доходов может быть несколько.

Депутат Думы городского округа Самара, Александр Павлович Чернышев

Среди источников финансирования Александр Чернышев назвал, во-первых, доходы от реализации природной ренты (прем. ред. дополнительный доход, полученный от использования ограниченных природных ресурсов). Это должно принести около 7,5 триллионов рублей. Также в числе источников введение дифференцированной ставки возврата НДС экспортерам сырья в зависимости от переработки и увеличенной обивочной стоимости. Другими словами, вывозить сырье из страны может стать невыгодным, что должно подтолкнуть развитие предприятий и глубокой переработки внутри страны, а это новые рабочие места. Такой опыт быт в Китае. Еще 6 триллионов рублей могут быть получены в результате сокращения издержек за счет возвращения конкурсных процедур.

- Важна не только видимая борьба с коррупцией, важно, чтобы в бюджет возвращались те средства, которые из него ушли, - прокомментировал Александр Чернышев. - Опираясь на опыт стран, где уже реализованы подобные проекты, мы отметили, что СБД несет в себе сильный экономический эффект: вливание средств в экономику через каждое домохозяйство. Это примерно 4 триллиона рублей, которые вернутся в экономику страны.

Для аккумуляции средств Партия предлагает создать Фонд национального сбережения.

- Сейчас в стране есть Фонд национального благосостояния. Он формируется из сверхдоходов от продажи нефти. Средства оттуда идут на реализацию национальных проектов и другие вещи. Мы предлагаем этот сверхдоход перераспределить. 90% средств, поступающих в фонд, отправить в Фонд национального сбережения, который и станет основой финансирования программы СБД. Соответствующий законопроект был внесен партией Справедливая Россия-За правду в Государственную думу в 2019 году и сейчас находится на рассмотрении, - разъяснил Александр Чернышев.

Также среди предложений партии отмена налогового маневра в нефтяной сфере (это позволит компенсировать еще 1,5 триллиона рублей) и установка повышенных экспортных пошлин на продукты первично добычи, в том числе ценные металлы.

Мы не первые

Сумма в 10 тысяч тоже взялась не с потолка. По расчетам экспертов такая поддержка поможет россиянам закрыть базовые потребности - еда, одежда, ЖКХ и чувствовать себя увереннее, но при этом лишь положительно повлияет на желание работать и развиваться.

Проект предлагают реализовать в два этапа первый: с 2022 по 2027 год выплатами обеспечить детей до 18 лет, а затем уже всех жителей страны.

Депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара, Алексей Петрович Митрофанов.

- Утверждать, то СПБ - единственный инструмент, который поможет избежать бедности, не верно. Данный проект нацелен на то, чтобы создать более комфортные условия для семей, для всех граждан Российской Федерации. Это двигатель экономики, уверенность граждан в своей стране, - отметил депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Алексей Митрофанов.

Подобные проекты уже реализованы в Канаде, Финляндии, Америке и некоторых других странах мира. Среди положительных результатов - улучшение образования детей, люди стали чаще заниматься дополнительным профессиональным образование, выбирать лучшее место работы. Качество жизни выросло.